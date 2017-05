Viel Prominenz am Sägemehlring

Auto reiht sich an Auto auf der Wiese vor dem Festareal. Innert kürzester Zeit füllt sich das Gelände mit Besuchern. Die beiden Riesenbären Lutz und Mutz, in Zwilchhosen und Barchenthemd gekleidet, nehmen die Besucher in Empfang. Die fünf Sägemehlringe sind seit morgens um halb neun Uhr in Betrieb, die Tribünen gut besetzt.

Die Sonne strahlt von einem wolkenlosen Himmel – Grund genug für die Zuschauer, sich eines der gesponserten Strohhütchen aufzusetzen.Die Hauptpreise für die erfolgreichsten Schwinger drehen eine Ehrenrunde, angeführt von ihren Besitzern. Allen voran schreitet Muni Markus – gestiftet von Namensvetter Markus Müller aus Hochfelden – würdevoll rund um die Arena, als würde er wissen, dass sämtliche Schwinger ihr Bestes geben, um ihn künftig im eigenen Stall zu halten.

Mehr als 1000 Kilogramm wiege er, sagt Besitzer Werner Winkler. «Da aber die meisten Sieger den Preis in Bargeld bevorzugen, wäre ich nicht traurig, wenn ich Markus wieder in meinen Stall zurückführen dürfte», sagt Landwirt Winkler mit einem Schmunzeln. «Er ist ein ruhiger, lieber Stier, welcher nur nervös wird, wenn etwas flattert.»

Der «Bratwurstfraktion»gefällt das Schwingfest

Unterdessen steht der 19-jährige Roman Bickel aus Hochfelden am Rand des Sägemehlrings. «Mein Ziel ist es, einen Kranz zu gewinnen», sagt der 120 Kilo schwere, 1,88 Meter grosse junge Mann und beweist seine Kraft flugs, indem er die Journalistin auf den Arm nimmt. Wenig später erzählt Papa Stefan Bickel, dass er gar nicht zufrieden sei mit den zwei bisher gewonnenen und zwei verlorenen Durchgängen. «Ich würde sehr gern mit Muni Markus heimlaufen», sagt er.

Regierungsrat Ernst Stocker nimmt es locker. «Ich muss nicht mehr schwingen, weil ich schon einen eigenen Muni im Stall habe», lacht er und freut sich, dass die «Bratwurstfraktion» anwesend ist. «Wir drei Regierungs­räte ziehen eine gute Bratwurst einem Filet vor», sagt er und klopft den beiden Kollegen Markus Kägi und Mario Fehr auf die Schulter. «Mir gefällt es, dass hier so viele Leute friedlich zusammenkommen», betont Regierungspräsident Markus Kägi.

«Die Fairness beim Schwingenist beeindruckend – ein Stück Schweizer Tradition.» Er selber habe noch nie geschwungen. «Mich kann man eher in die ­Sumoabteilung einordnen.» Regierungsrat Mario Fehr, der Dritte im Bunde, liebt volkstümliche Anlässe, bei denen sich die Menschen direkt begegnen. «Ich gehe gern an Schwingfeste», sagt der Sportminister. «Alles ist perfekt organisiert, gemütlich und unkompliziert.»

Am Bratwurststand bilden sich um die Mittagszeit lange Schlangen, die Kleinen schlecken Glaces und verschmieren sich Mündchen und Hände an klebriger ­Zuckerwatte. Elisabeth hat mit ihrem Bauchladen viel Erfolg beim Verkauf von Zigarillos. «Eine Krumme gehört zu jedem Schwingfest.» Genau so eine Krumme hat der Appenzeller «De Ochse Hans» von der Trychlergruppe Zürcher Unterland im Mund, während er zusammen mit seinen Kollegen unter mächtigem Getöse seine Runden zieht.

Die Alphornbläser stellen sich auf, verstärken die Atmosphäre von Schweizer Brauchtum, derweil das Zelt mit den verschiedenen Gaben nicht nur Schwinger, sondern auch Besucher anlockt. «Wir lieben die Schweiz und ihre Tradition», sagt der Zürcher Pascal Löpfe, während Kollege Stephan Schaub beinahe bedauert, nicht aktiv mitzuschwingen. «So einen Feuerlöscher könnte ich gut brauchen.»

OK-Präsident Sämi Meier ist froh, dass alles reibungslos abläuft, während Töchterchen ­Moira sich auf die versprochene Zuckerwatte freut. Für Weiachs Gemeindepräsident Stefan Arnold ist der Erfolg des Tages «die Bestätigung, dass man auch als kleine Gemeinde in der Lage ist, etwas zu bewirken». Bülachs Stadtpräsident Mark Eberli prostet SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann zu: «Gut Schwung.»

So friedlich, wie der Tag frühmorgens begonnen hat, endet er denn auch. Muni Markus blickt ein letztes Mal auf Kälbchen Barbara, auch sie ein Lebendpreis. Im heimatlichen Stall haben es beide eigentlich ganz schön.

(Zürcher Unterländer)