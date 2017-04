Viel Sympathie für Furttaler Bienen

Honig von Sauerbrut-Bienenvölkern

Honig für Menschen geniessbar

Zur Honigverwertung von Sauerbrut-Bienenvölkern meint die Niederweninger Bieneninspektorin Esther Kobi: «Der Honig eines Bienenvolks, welches die Diagnose Sauerbrut hat, ist durchaus geniessbar. Verboten ist es, diese Honigwaben an andere Bienenvölker zu verfüttern.»



Die Sauerbrut sei eine Brutkrankheit der Bienen, welche durch Bakterien hervorgerufen wird, wenn das Immunsystem des Volkes geschwächt ist. Die Übertragung der Krankheit ­geschieht von Biene zu Made. Wenn auch die brutpflegende Biene an den Bakterien nicht ­erkrankt, steckt sie die Maden durch Sporen an. Die Maden sterben im Frühstadium, und das Volk wird mangels Nachwuchs immer schwächer. Erkranke ein Volk an Sauerbrut, sei es meist nicht mehr in der Lage, Honigvorräte einzulagern. Wenn ein Volk erkranke, nachdem es sich reichlich mit Honig eingedeckt habe, sei der Honig in den Zellen verdeckelt und enthalte kaum Sporen, sagt Kobi.



Und weiter: «Honig ist ein Qualitätsprodukt, durch unsere unersetzbaren Bienen hergestellt, und mit viel Liebe und Engagement zu dem gemacht, was wir so ­gerne auf den Sonntagszopf streichen. Er darf weiterhin bedenkenlos konsumiert werden», erklärt die Bieneninspektorin. (cy)