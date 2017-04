«Viele Eltern erziehen heute nach dem Stil Zuckerbrot und Peitsche»

Unsere Eltern und Grosseltern waren der Auffassung: «Ein Klapps schadet doch nicht.» Was ist dagegen einzuwenden?

Patrick Gäumann: Schläge sind nie ein sinnvolles Erziehungsmittel. Das Kind hört dann vielleicht mit dem unerwünschten Verhalten auf. Oft kennt es den Grund aber gar nicht, weshalb es geschlagen wurde. Im besten Fall passt es sich daher einfach an, weil es Angst vor seinen Eltern hat. Ein Kind sollte aber verstehen lernen, weshalb sein Verhalten nicht in Ordnung war und nicht aus Angst vor seinen Eltern damit aufhören.

Ist Angepasstheit die einzige negative Folge?

Nein. Körperstrafen erschüttern das Vertrauen des Kindes in seine Eltern, schwächen sein Selbstvertrauen, fördern aggressives Verhalten und stören seine soziale, intellektuelle und emotionale Entwicklung. Für die Entwicklung der Kinder ist eine Erziehung wichtig, die ihre Entfaltung fördert und sie zu starken Persönlichkeiten formt. Durch eine gewaltfreie Erziehung, lernen Kinder, dass Respekt vor dem anderen wichtig ist und dass Konflikte auch gewaltfrei zu bewältigen sind.

Wie oft sind Sie mit Gewalt in der Erziehung konfrontiert?

Wir haben es pro Jahr mit bis zu 15 Kindern zu tun, die zu Hause geschlagen werden. Bei insgesammt 800 Primarschülern und Kindergärtnern ist das ein kleiner Anteil. Aber ich bin sicher: Das ist nur die Spitze des Eisberges. Ich denke, dass in jeder Klasse Schüler sitzen, die bereits von ihren Eltern eine Ohrfeige einstecken mussten. Die Dunkelziffer ist gross.

Wie kommen Sie darauf?

Wir haben beispielsweise in unserer Präventionsveranstaltung «Mein Körper gehört mir» an einer Stellwand die Frage aufgeschrieben: «Dürfen meine Eltern mich schlagen?» Rund ein Drittel der Kinder beantworten diese Frage mit einem Ja. Ich gehe davon aus, dass diese Kinder Erfahrungen mit Körperstrafen gemacht haben. Aber das ist nur eine Vermutung. Für viele Kinder ist es ganz normal und in Ordnung, wenn sie ab und zu Schläge einstecken müssen. Sie denken: «Ich habe schliesslich etwas Falsches gemacht.» Kinder müssen aber wissen, dass das nicht ok ist und dass sie sich Unterstützung oder Hilfe holen dürfen.

Dass es so häufig zu Schlägen kommen soll, erstaunt. Schliesslich gehört der autoritäre Erziehungstil längt der Vergangenheit an.

Das stimmt. Viele Eltern erziehen aber heute nach dem Stil «Zuckerbrot und Peitsche». Auf der einen Seite lassen sie das Kind frei gewähren und setzen keine Grenzen. Auf der anderen Seite schlagen sie dann zu, wenn ihnen alles zu viel wird und ihnen die Sicherung durchbrennt.

Mit was für Vorkommnisse sind Sie konfrontiert?

In einem Fall erhielt ein Kind mit dem Schuhlöffel Schläge auf den Kopf. Eines wurde mit einem Stock geschlagen. Das waren die schlimmsten Vorfälle. Ansonsten handelt es sich meistens um Fälle, in denen Eltern mit der Hand zuschlagen.

Wie werden Sie auf die Übergriffe aufmerksam?

Meist wenden sich die Kinder von sich aus an uns, häufig nach einer Informationsveranstaltung, an der sie erfahren haben, dass Schläge nicht akzeptabel sind. Manchmal werden uns Vorkommnisse von den Lehrpersonen gemeldet, etwa weil ein Kind blaue Flecken hatte. Ein Kindergartenkind plauderte kürzlich in der Runde einfach aus, dass es Zuhause geboxt werde. In diesem Alter muss man aber genau hinschauen, was auch wirklich an der Erzählung stimmt.

Wie reagieren Sie bei solchen Meldungen?

Je nach Fall versuchen wir zunächst das Kind zu stärken. Bleibt die Situation unverändert, laden wir die Eltern zum Gespräch ein, wenn möglich mit dem Einverständnis des Kindes. Zeigen sich die Eltern offen und suchen mit uns eine Lösung, verzichten wir auf eine Meldung an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). Gemeinsam schauen wir uns alternative Erziehungsmöglichkeiten an und diskutieren, was Kinder und Eltern dazu beitragen können, dass die Situation zu Hause nicht mehr eskaliert. Zum Beispiel haben wir mit einem Vater nach Lösungen gesucht, wie er seinen Unmut anders zum Ausdruck bringen könnte. Von sich aus besuchte er ein entsprechendes Training, wo er lernte besser mit solchen Situationen zu Hause umzugehen. Bisher hatten wir noch nie einen so krassen Fall, dass wir uns direkt an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde hätten wenden müssen. Von Berufskollegen sind mir aber Fälle bekannt, in denen Kinder dermassen Angst davor hatten, wieder von ihren Eltern verprügelt zu werden, dass sie nicht mehr nach Hause wollten.

Hört man von Gewalt in der Erziehung, denkt man oft an arme und bildungsferne Schichten mit Migrationshintergrund.

Dieses Vorurteil kann ich nicht bestätigen. Wir haben es mit Eltern aus allen Schichten zu tun. Der Vater, der das Training absolvierte, war etwa ein Schweizer in angesehener Position. Oftmals sind die Lehrer erstaunt, weil sie die Eltern niemals so eingeschätzt hätten. Dass einem die Hand ausrutscht, das kann jedem passieren. Jeder, der Kinder hat, weiss, dass man an den Punkt gelangen kann, an dem man die Kinder am liebsten auf den Mond schiessen würde.

Sie können also das Handeln der Eltern nachvollziehen?

Nachvollziehen kann ich das schon jedoch nicht gutheissen. Oft schlagen die Eltern zu, wenn das Kind zum Beispiel schlecht in der Schule ist. Sie handeln eigentlich aus guter Absicht. Die Eltern sorgen sich um das Kind und seine Zukunft. Sie verstehen aber nicht, dass sie das Kind mit noch mehr Ängsten behaften und dieses erst recht bei Prüfungen blokiert ist. Die meisten Eltern wissen auch, dass Schläge tabu sind und schämen sich für ihr Verhalten. Sie handeln aber aus Hilflosigkeit und kennen keinen anderen Weg. Dennoch darf Gewalt in der Erziehung nicht entschuldigt werden.

Sie haben es selbst gesagt: Kinder können einen an die eigenen Grenzen bringen. Was können Eltern tun, damit ihnen nicht die Hand ausrutscht, wenn sie wieder rot sehen?

Stehen Eltern kurz vor dem Punkt, an dem sie die Beherrschung verlieren könnten, dann suchen sie am besten Abstand, etwa indem sie kurz vor die Türe gehen. Wenn sie sich ein bisschen beruhigt haben, schreiben sie am besten auf, was sie dermassen genervt hat und besprechen es mit dem Kind. Zudem ist es immer ratsam, Hilfe zu suchen. Eltern stehen viele Beratungsangebote zur Verfügung. Leider ist bei vielen Eltern die Hemmschwelle hoch, Gebrauch davon zu machen. Viele haben Angst, sie stünden dann als schlechte Eltern da. Dabei sollte es eigentlich so selbverständlich sein, sich bei Erziehungsproblemen an eine Fachperson zu wenden, wie der Anruf beim Garagisten, wenn das Auto kaputt ist.

(zuonline.ch)