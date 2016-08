Viele Volltreffer am Wyberschiessen

164 Schützinnen aus 17 Vereinen aus dem Zürcher Unterland versuchten möglichst viele Schwarztreffer zu erzielen. Mit dem Maximum von je 30 Punkten aus dem Hauptschiessen begegneten sich im Ausstich der Kategorie A, also bei den Lizenzierten, Karin Klose (Weiach), Karin Derrer (Bachs), Monika Zemp (Dänikon) und Irené Schmidli (Wasterkingen). Mit 29 Punkten setzte sich Klose durch, vor Derrer (28), Zemp (25) und Schmidli (24). In dieser Kategorie, in welcher das Niveau sehr hoch ist, machten 40 Schützinnen mit, also 10 mehr als im vergangenen Jahr, als der Wettkampf ebenfalls in Dällikon stattfand.

Sechs Schützinnen in der Kategorie A und deren fünf bei den Hobby-Schützinnen verfehlten den Einzug in den Ausstich um lediglich einen Zähler. Unter anderem Gabriella Demuth (Weiach), die vor zwei Jahren den Wettkampf gewann und letztes Jahr Platz zwei belegte. Sie hatte insofern Pech, als bei ihr wegen eines Schusses auf eine falsche Scheibe, ein Streichresultat in die Wertung kam und sie deswegen den Ausstich verpasste. In der Kategorie B (nicht lizenzierte) schossen Manuela Bleuler, (Bachs), Sandra Sautter (Boppelsen) und Melanie Weder (Bachs) gleich drei Frauen die Maximal-Punktzahl. Im «Final fehlte Bleuler. Weder setzte sich mit 27 Punkten vor Sautter (26) durch.

Gruppenpokal für Bachs

Vor Jahresfrist, ebenfalls in Dällikon, machten 189 Schützinnen mit. Diesmal waren es deren 164, aufgeteilt in 41 Gruppen aus den Vereinen Bachs, Wasterkingen, Boppelsen, Weiach, Dänikon-Hüttikon, Höri, Rüdlingen, Regensberg, Rafz, Kaiserstuhl, Embrach-Lufingen, Bassersdorf, Buchberg, Windlach und Dällikon. Die letztjährigen Gruppensiegerinnen aus Dällikon mussten den Pokal diesmal den Bachser «Chlöpfhühner» mit Vize-Schützenkönigin Karin Derrer (30 Punkte), Regina Kägi (29), Erika Vögele (28), Katrin Bächi (27) und Ruth Merki (23) überlassen. Merki, die als 16jährige erstmals als Mädchen an einem Jungschützenkurs mitmachen konnte, hat seither an sämtlichen 40 Wyberschiessen teilgenommen und wurde im Jahr 2005 in Steinmaur mit dem Punktemaximum gar Schützenkönigin. Von der Polit-Prominenz war einmal mehr Nationalrätin Barbara Steinemann (Watt), die seit acht Jahren regelmässig aktiv mitschiesst, dabei.

Alt und Jung

Mit 73 Jahren war diesmal Esther Nägeli aus Rafz die älteste Teilnehmerin und mit je 14 Jahren vertraten Noemi Scherer (Dällikon) und Fabienne Thomi (Hüttikon/Dänikon als jüngste Schützinnen den Nachwuchs. Bereits am Samstag wurde in Dällikon geschossen und am Abend zur Musik von DJ Kurt Würmli geschunkelt und getanzt. Am Sonntag sorgte das Akkordeon-Duo Rolf und Dani im Festzelt für Stimmung vom Frühschoppen bis zum Absenden. Auch zur Freude von Susi Fahrni, Caroline Rau, René Bitterli und Max Koch vom Dälliker Gemeinderat. Das nächste Wyberschiessen findet am 19. und 20. August (Vorschiessen 10. August) in Hochfelden statt. (Zürcher Unterländer)