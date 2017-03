Von der Schule zur Knolle

«Essen und Trinken sind als Themen immer sehr dankbar», sagt Markus Schmid von der Historischen Gesellschaft Steinmaur, welche auch die diesjährige Ausstellung rund um das populäre Lebensmittel realisiert hat. So beliebt war die Kartoffel in ihrer ersten Zeit hier in Europa jedoch nicht.

Zuerst als Zierpflanze, der hübschen Blüten wegen, gehalten, kam sie danach in Verruf wegen des giftigen Solaningehaltes, welches sich in grösser Menge in den früheren Sorten befand und da direkt unter der Schale. Mit den Züchtungen der Neuzeit wurde dieses Gift jedoch so stark reduziert, dass heute niemand mehr krank wird durch eine vernünftige Portion Pommes, Stocki und anderen Leckereien.

Vergangenheit bis zur Gegenwart

Die Ausstellung beschäftigt sich mit den Ursprüngen der Kartoffeln bis hin zum heutigen akzeptierten und vielgenutzten Lebensmittel. Dabei fokussieren die Museumsmacher nicht allein auf das Gemüse. Die Geschichten rund um die Kartoffel beinhalten Informationen über Wetterphänomene, Politik, den Einfluss auf unsere Landwirtschaft und Handelsbeziehungen.

Vieles wird schriftlich erklärt, es gibt aber auch Ausstellungsstücke, wie beispielsweise die Friteuse aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Deren Anblick dürfte so manchem Besucher wieder ein «Die kenn ich noch von früher» entlocken. Tondokumente von Zeitzeugen ergänzen das Gezeigte.

Profi und professionelle Laien

Auch diese Saison zeichnen sich Sandra Egglis Ideen zur Gestaltung der Ausstellung ab. Als gelernte Szenografin ist sie ebenfalls im Vorstand der historischen Gesellschaft Steinmaur und beschäftigt sich hauptberuflich mit Ausstellungen. «Wir sind fast alles Laien. Etwas Grundwissen ist immer da, der Rest wird recherchiert», erklärt Markus Schmid, der sich im Vorfeld wieder intensiv in Archiven, aber auch bei der Bevölkerung informiert hat.

Durch den Kontakt zur ihr kam auch der rund siebzig Jahre alte Film über die damalige Landwirschaft in seine Hände. «Über Kartoffeln wird zwar nur ungefähr sieben Minuten gesprochen», erklärt er schmunzelnd. Trotzdem wird der Film, der ein gelungenes Zeitdokument darstellt, an der «Härdöpfel»-Ausstellung zu sehen sein. (Zürcher Unterländer)