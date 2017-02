Wie die Fusion die Autonomie rettet

Als der Kanton Zürich 1906 feststellte, dass Windlach und Raat-Schüpfheim als kleine Dörfer nicht allein überlebensfähig sind, wurden sie der Gemeinde Stadel einverleibt. Wohl hatte Statthalter Walder im Regierungsratsprotokoll noch festgehalten, dass der zuständigen Kommission viel an einem Einverständnis der Gemeinden gelegen gewesen wäre, um die Dorfheirat «nicht zwangsweise durchführen zu müssen». Letztlich aber war es eine Zwangsfusion, wenn auch eine urnendemokratisch legitimierte. Der Trick bestand darin, einfach den gesamten Kanton darüber abstimmen zu lassen. Stadel und Windlach lehnten deutlich ab, das Gros des Kantons sagte Ja.

Eine Schnapszahl: 111 Jahre später soll ­Stadel wieder wachsen. Wieder hat man festgestellt, dass ein kleines Dorf nebenan (diesmal Bachs) nicht allein überlebensfähig ist – und wieder betont Papa Kanton, wie viel Wert man doch auf das Einverständnis der beiden Gemeinden lege. Man ist gleich weit wie damals. Das einzig Neue: Weil eine kantonsweite Abstimmung gesetzlich nicht mehr zulässig ist, musste «Papa» einen etwas umständlicheren Trick erfinden: Er deckte die Kommunen einerseits mit immer mehr Aufgaben, sprich Kosten, ein – und nannte das dann «die Gemeinden stärken». Andererseits gestaltete er den Finanzausgleich zwischen den Kommunen so, dass es für die kleinsten Dörfer ziemlich bald unangenehm werden würde; während er gleichzeitig unterstrich, wie wichtig es sei, dass jede Gemeinde ihre Aufgaben selbst­ständig und autonom erfüllte.

Das heisst, selbstverständlich «dürfen» die Stadler oder die Bachser die Vorlage am 12. Februar ablehnen. Selbstverständlich «durften» die vier Wehntaler Gemeinden im August 2016 plötzlich beschliessen, ihre Zusammenschlussgespräche auf Eis zu legen, weil «wenig zu erwartende Vorteile erkennbar» sind. Schliesslich lässt man sich im Kanton Zürich Zeit mit der «Gemeindestrukturreform». Papa hat viel Zeit, und zwar aus demselben simplen Grund, wie er so vielen kleine Gemeinden hat: Er kann sich den Luxus leisten. Ja, die Regierung schnürt Sparpakete bei Bildung, ­öffentlichem Verkehr, Gesundheit – aber beim Aufräumen von Gemeindegrenzen?

Es ist wohl kaum zu bestreiten, dass eine von oben verordnete Fusion aller Dörfer mit weniger als 4000 Einwohner auf einen «Tätsch» nicht nur für die kommunale, sondern auch für die kantonale Staatskasse wesentlich gesünder wäre als die aktuelle Vorgehensweise. Noch immer beginnt nämlich jedes Kleindorf mit (nicht ganz kostenlosen) Volksbefragungen, Workshops und Expertenbegleitungen bei null; nur um nach zig Monaten der Analyse und Modellrechnung herauszufinden, dass die befragten Behörden (vor allem Schulpflegen!) von Natur aus wenig Lust verspüren, sich selber abzuschaffen. Da entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass Befürworter wie Gegner bis zum Abstimmungstermin allzu oft mit dem (vorhandenen oder nicht vorhandenen) Einsparpotenzial argumentieren – während der Kanton im bereits zitierten Strategiepapier festhält, dass «der geldwerte Nutzen aus Fusionen für den Kanton nur schwer bezifferbar» ist.

Hier liegt der Unterschied zu 1906. Die aktuelle Zürcher Fusionswut kommt nicht aus der Ecke der Finänzler. Vielmehr geht es der Regierung um etwas, was sie den Gemeinden nicht ehrlich sagen darf: um die Gewährleistung von Professionalität und Effizienz. Die Gemeindefusion ist, wie die eigentlich längst fällige Abschaffung der Schulgemeinden, die logische Antwort auf das Dahinserbeln des Milizgedankens. Ja, es geht tatsächlich darum, die Gemeinden zu stärken – aber nicht durch mehr «Verantwortung» oder mehr «Aufgaben», ­sondern schlicht durch das Schaffen der Möglichkeit, noch genügend Einwohner zu finden, die sich überhaupt noch am Gemeindeleben, an der Dorfpolitik und der Dorfverwaltung beteiligen. Denn daran hängt das zweite grosse Stichwort, das von Fusionsgegnern wie -befürwortern gebetsmühlenartig wiedergekäut wird: die Gemeindeautonomie. Worum geht es dabei eigentlich? Um Finanzkompetenzen? Um Siedlungspläne? Sachlich betrachtet, besteht diese Autonomie nur noch auf dem Papier; denn für alles, was politisch von Bedeutung ist, lässt der Kanton kaum mehr Spielraum zu: Lehrplan, Wasser, Strom, Sanierungen, Richtpläne.

Nein, bei der Gemeindeautonomie geht es um eine Identitätsfrage. Tatsächlich hängt die Eigenständigkeit eines Dorfes nicht an den Papierseiten eines «eigenen» Budgets. Wo die Schweiz die Gemeinde zum wichtigsten Glied erhebt, da muss diese Gemeinde nicht nur «funktionieren», sondern Identität stiften. Doch die Entwicklung ging in die andere Richtung: Die Mobilität hat zu mehr Pendlern geführt, die das kleine Dorf in ein Schlafkaff verwandelten, wo niemand mehr einen Bezug zur Gemeinschaft hat, wo die Vereine aussterben, die Poststelle dichtgemacht und die Telefonkabine längst abgebaut ist. Da sind die Miniverwaltungen, die noch 8 bis 11.30 Uhr geöffnet haben, als Arbeitgeberin kaum attraktiv sind und immer wichtigere Aufgaben extern einkaufen müssen, da sind die stillen «Wahlen» von Kandidaten, die zu Behördenämtern überredet werden – gewiss keine Garantie für Kompetenz. Das ist der eigentliche Autonomieverlust. Und deshalb sind Fusionen notwendig, will man die Eigenständigkeit der Gemeinden mittel- bis langfristig als Grundpfeiler des schweizerischen Föderalismus erhalten.

Auch 1906 waren die Finanzen übrigens nicht der einzige Grund für die verordnete Fusion von Windlach und Raat mit Stadel – die beiden Weiler erlebten eine Abwanderung von Einwohnern und damit einen Verlust an identitätsstiftendem Moment. Und selbst da wollten die Stadler und die Windlacher noch unbeirrt an ihrer «Eigenständigkeit» festhalten. Geholfen hat es ihnen genauso wenig, wie es ihnen oder den Bachsern am 12. Februar helfen würde – geholfen hat es aber der Überlebensfähigkeit der drei Dörfer. ()