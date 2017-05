Wieder herrenloses Auto gefunden

Kaum anderthalb Jahre ist es her, seit Niederhasli per Zeitungsinserat nach dem Halter eines orangenen Lastwagens der Marke Steyr und dem aufgeladenen weissen Hyundai suchen musste. Die beiden Fahrzeuge wurden damals auf einem öffentlichen Parkplatz im Industriegebeit Oberhasli abgestellt und nie wieder abgeholt.Nun ist sie schon wieder auf der Suche nach einem Fahrzeugbesitzer.

Diesmal handelt es sich um einen Audi A4 Avant. Das Auto wurde am 13. März ohne gültiges Kontrollschild ebenfalls auf einem öffentlichen Parkplatz in der Industrie Oberhasli parkiert. Auch diesmal fehlt vom Halter jede Spur. Auch die Ermittlungen der Polizei brachten kein Licht ins Dunkel. Also griff die Gemeinde erneut zur Annonce. Bis letzten Sonntag konnte sich der Besitzer des Fahrzeuges bei der Gemeinde melden.

Letzte Fahrt endet in der Schrottpresse

Doch der dunkelblaue Audi wurde anscheinend nicht vermisst. Auf jeden Fall meldete sich niemand, wie, Ivana Huber, Bereichsleiterin Sicherheit mitteilt. «Wir vermuten, dass das Fahrzeug illegal entsorgt wurde.» Ein Geschäft lässt sich mit dem Fundstück nicht mehr machen. Das Auto mit Baujahr 1998 und einer eingeschlagenen Scheibe habe keinen Wert mehr, erklärt Huber. Die Gemeinde wird nun das Fahrzeug verschrotten lassen. Die Kosten liegen bei ein paar Hundert Franken, sagt sie.

Dass in beiden Fällen Fahrzeuge in der Industrie Oberhasli deponiert wurden, erstaunt Huber nicht. In diesem Gebiet ohne Anwohner und Publikumsverkehr können Sünder ihre Tat in der Nacht unbemerkt verrichten. Sorgen, dass sich das Gebiet bald in einen Schrottplatz verwandeln könnte, hat Huber nicht. Dass Fahrzeuge ohne Kontrollschild abgestellt werden, komme sehr selten vor.

Das Vorgehen der Gemeinde ist in solchen Fällen stets das Gleiche. Zunächst versucht man mit Hilfe der Polizei den Halter zu ermitteln. Gelingt dies nicht, wird im amtlichen Publikationsorgan eine Frist von 30 Tagen publiziert. Meldet sich der Halter nicht fristgerecht, verfügt die gemeinde über das Auto.

(Zürcher Unterländer)