Wo einsame Bauern grüne Herzen tragen

Wenn sich früher potenzielle Partner trafen am Tanzabend auf dem Land, findet heutzutage die Braut- und Bräutigam-Schau im Internet und via den zahlreichen Dating-Apps statt. Nicht so bei der Regensdorfer Buure Single Party vom vergangenen Freitagabend in der Besenbeiz Seeholz, denn hier findet das klassische Kennenlernen wieder ein Revival. Inbegriffen im Eintrittspreis von fünf Franken war ein Leuchtherz, welches den jeweiligen Status des «Besitzers» anzeigt.

So konnte man sich von Anfang an outen als «Single mit Hof», «Single ohne Hof» oder als «Sorry, schon vergeben!» und dies jeweils in den Farben grün, orange oder rot. Vorbei an romantischen Kerzenleuchtern und Feuerschalen ergab sich eine erste Kennenlerngelegenheit beim Outdoor Grill. Hier verköstigte der frisch pensionierte Lokführer Christian Würth aus Watt die (Liebes-) Hungrigen mit Servelat, Bratwurst oder hofeigenen Hamburgern.

Angebot für jedes Alter

Nach der Stärkung ging es in der Kafi- und Weinstube für die etwas älteren Teilnehmer im gemütlichen Rahmen weiter, während das Jungvolk ab 20 Jahren den direkten Weg zur Party in den Schopf mit DJ und Tanzfläche einschlug. «So haben wir für Jung und Alt das passende Angebot», sagte Veranstalterin Claudia Ulrich, «denn gerade die reiferen Herren und Damen würden lieber einen Schwatz in Ruhe abhalten». Seit 2014 organisiert sie zusammen mit ihrem Mann Stefan Parties für Singles aus der Landwirtschaft.

Zur Zielgruppe gehört unter anderen Rita aus dem Säuliamt. Sie besucht zur Zeit die Bäuerinnenschule in Winterthur-Wülflingen. Sie ist mit Thomas, einem weiteren Single aus ihrem Bekanntenkreis angereist. Beide sind anfangs 30 und finden: «Wir kommen mit keinen grossen Erwartungen, doch der Gedanke, mit dem richtigen Partner, mit der richtigen Partnerin einen Hof zu führen, ist sicherlich schön und somit ein erstrebenswertes Ziel.»

Kurt, seit über 15 Jahren verwitwet, führt in Worb bei Bern einen mittleren Milchwirtschaftsbetrieb. «Ich bin nun das dritte Mal dabei und finde es ‹cheibe guet›, dass man sich mittlerweile bereits etwas untereinander kennt», sagt er im breiten Berner Dialekt, während Begleiterin Corinne aus dem Zürcher Oberland gerade ihr Leuchtherz justiert und etwas sichtbarer macht.

Rund ein Drittel Frauen

«Die Liebe ist ein seltsames Spiel», besang bereits Connie Francis in ihrem Hit aus den 1960er Jahren. Es scheint so, als würden gerade Singles aus dem bäuerlichen Umfeld sich von der elektronischen Partnersuche hin zu mehr Handfesterem fokussieren. Mit dieser weiteren erfolgreichen Buure Single Party liefert Veranstalterin Claudia Ulrich dazu gleich den Beweis: «Wir sind sehr zufrieden mit dem Wetter und dem Anlass, denn wir können mit Stolz sagen, dass der Frauenanteil dieses Mal rund ein Drittel betragen hat. Es wurde intensiv zu zweit geflirtet. Nun freuen wir uns wie immer auf Erfolgsgeschichten.»

Es scheint, als hätten der Wettergott Petrus und der Liebesgott Amor für einen sonnigen Abend mit einer sternenklaren Nacht sowie vielen Pfeilen in die Herzen der Singles gesorgt. Erst um 3 Uhr machten sich die Singles – manche alleine, manche zu zweit – auf den Heimweg. ()