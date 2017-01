Wortakrobatik in allen Gefühlsstimmungen

U20-Poetry-Slam

Der Verein U20-Poetry-Slam Schweiz gehört zum Verein Solar­plexus, der unter anderem Poetry-Slams für Jugendliche bis 20 Jahre veranstaltet. Die zweite Zürcher Vorrunde für das Finale in Zürich findet am Donnerstag, 26. Januar, in der Wetziker ­Kulturfabrik statt.



Das U20-Slam-Zürich-Finale steigt am Freitag, 10. Februar, im Planet 5 in Zürich. Der Sieger oder die Siegerin fährt am 23. März an die Schweizer Meisterschaften in Olten und im Oktober an die deutschsprachigen Meisterschaften in Heidelberg. Infos unter u20slam.ch. (kas)