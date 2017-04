Zeit für die Bühne ist reif –René Bisang wagt den grossen Schritt

René Bisang kennt das Restaurant Löwen in Niederglatt seit vielen Jahren. Bereits als junger Dielsdorfer Eishockey-Spieler traff er sich mit seinen Kollegen des Öfteren in diesem Lokal. Und im Oktober 2015 hatte der Schlagersänger aus Weiach dort seinen ersten Auftritt. Nun gibt es für René Bisang wiederum einen Anlass, in der Löwen-Lounge aufzutreten.

Die erste CD des 41-Jährigen, der just am heutigen Tag Geburtstag feiert, ist erschienen. Mit «Es ist Zeit, zu leben» verwirklichte sich der Musiker einen Traum. «Mein Entschluss, den Sprung auf die Bühne zu wagen und von der Musik leben zu können, ist gefasst.» Während Mops Hugo seinem Meister auf Schritt und Tritt folgt, lässt der Schlagersänger einige seiner Stücke im Hintergrund laufen.

Seine Stimme fasziniert, erinnert an Gölä, Peter Reber, und weist dennoch einen ganz eigenen persönlichen Touch auf – wechselnd zwischen rau und sanft, mit einem Timbre, welches vor allem Frauenherzen zum Schmelzen bringen dürfte. Die Texte handeln von persönlichen Gefühlen wie der Sehnsucht nach Liebe und Verbundenheit, von der Freiheit der Gedanken und von Wünschen.

Ich trete von Herzen gerne in Alters- und Behindertenheimen auf, genauso wie an Geburtstagsfeiern und in Festzelten, engagiere mich zudem regelmässig mit Auftritten bei Charity-Veranstaltungen.René Bisang, Schlagersänger

Der gelernte Maurer, der mehrere Jahre selbstständig im Verkauf tätig war, wollte eigentlich nach Spanien auswandern. Drei Jahre lang lebte er zusammen mit seiner Partnerin, umgeben von Hunden und Pferden, auf einer Finca in Alicante. Doch dann nahm sein Leben eine Wende. «Ich stand kurz vor der Rückreise nach Spanien, als mich ein befreundeter Musiker von der Band ChueLee spontan zu einer Musikwoche nach Österreich einlud», erinnert sich Bisang.

Dort habe er viele Verbindungen mit Musikern und Managern knüpfen können, darunter auch mit seinem heutigen Musikproduzenten Charly Bereiter. Vor drei Jahren stand René Bisang zum ersten Mal in dessen Tonstudio am Bodensee. «Der erste Titel ‹Ich zerkratz für dich den Himmel› stand bereits nach zwei Stunden», erinnert sich der Weiacher. «Alle folgenden Titel der CD waren auf mich zugeschnitten.»

Engagiert für Charity-Events

Schon seit seiner Jugend ist Bisang, der als Kind mehrere Jahre in der Musikgesellschaft Neerach Flügelhorn spielte, stark mit der Musikszene verbunden. «Ich wurde von klein auf geprägt von Schlager- und Volksmusik.» Obwohl er nie Gesangsunterricht genommen habe, traue er sich ein Leben auf der Bühne zu. «Meine Stimme ist unverwechselbar – das ist mein grosser Vorteil.»

Die Weichen für seine musikalische Zukunft sind gestellt. Die grossen Bühnen sind für den Musiker zweitrangig. «Ich trete von Herzen gerne in Alters- und Behindertenheimen auf, genauso wie an Geburtstagsfeiern und in Festzelten, engagiere mich zudem regelmässig mit Auftritten bei Charity-Veranstaltungen.» Selber führt er jährlich einen Charity-Schlagerevent im Rössli Illnau durch zugunsten von benachteiligten Schweizer Kindern. «Man kann mit wenig so viel bewegen.»

Einen Namen gemacht hat sich der Schlagersänger, der «immer sagt, was er denkt», inzwischen auch als TV-Moderator der Alpenwelle. Beim Alpen Grand Prix 2016 in Meran erreichte er mit seinem Hit «Willst du, dass wir fliegen» den zweiten Platz. Musik bedeutet dem Künstler alles. «Musik ist Lebenselixier. Ohne Musik könnte ich nicht leben.»

Die nächsten Projekte, bei denen Musikvideos gedreht werden, stehen im Juni und September an. Regelmässig reist er zu seinem zweiten Wohnsitz nach Alicante. René Bisang fühlt sich überall zuhause, im Zürcher Unterland genauso wie in Spanien. Am wohlsten aber ist es ihm auf den Bühnen – egal ob sie klein oder gross sind.

(Zürcher Unterländer)