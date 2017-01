Zusammen bewegen und spielen kommt bei Jungen an

Während viele Menschen Anfang Januar versuchen, ihre neu gefassten Jahresvorsätze einzuhalten und so zum Beispiel einem Fitnesszentrum einen Besuch abstatten, geht die Jugend von Rümlang in die Sporthalle Heuel. Seit etwas mehr als einem Jahr bietet dort die Jugendarbeit den Jungen nämlich jeweils während der Wintermonate eine Plattform, auf der sie einmal im Monat an einem Samstagabend nach Lust und Laune turnen und verschiedene Ballsportarten spielen können.

«Im Sommer sind ja ­sowieso alle draussen, und es gibt dann viel eher eine Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen», erklärt Daniela Ulli von der Jugendarbeit Rümlang. In den letzten paar Jahren habe es im Winter kein vergleichbares Angebot gegeben. «In anderen Gemeinden gibt es bereits solche Veranstaltungen, und deshalb wollten wir eine solche auch nach Rümlang holen.»

Vielfältiges Programm

Der Anlass Move it sei von Anfang an sehr beliebt gewesen und bis zum heutigen Tag sehr gut besucht. In der Regel kämen fünfzig bis sechzig Jugendliche, erzählt Ulli weiter. «Es ist jedoch generell so, dass mehr Jungs als Mädchen kommen.» Woran das liegt, könne sie jedoch nicht sagen, denn das Programm sei sehr vielfältig, und auch in der Gestaltung des Abends seien die Jugendlichen relativ frei. «Fussball ist natürlich sehr beliebt.

Im kleineren Hallenteil spielt man aber häufig auch Basketball oder stellt Barren zum Turnen auf. Manchmal holen die Jugendlichen auch nur die Matten raus und entspannen sich.»

Alternative zum Jugendtreff

In erster Linie soll das Move it, das für alle zwischen 11 und18 Jahren offen ist, einfach die Möglichkeit bieten, im Winter Sport machen und Freunde treffen zu können.

Aus diesem Grund ist der 17-jährige Omar Mostafa an diesem Abend in die Sporthalle gekommen. «Hier treffe ich meine Freunde, mit denen ich früher zur Schule gegangen bin.» Der Oberglatter käme hauptsächlich wegen des Fussballs hierher, aber an diesem Abend versucht er sich auch im Handball, weil das ge­rade gespielt werde. «Die Atmosphäre ist gut, und alle sind freundlich.»

Auf den Tribünen über der Sporthalle sitzen vereinzelt einige Interessierte. Darüber sagt Ulli: «Häufig kommen die Jugend­lichen auch einfach nur, weil sie den anderen zuschauen wollen. Das ‹Move it› ist in ­vielerlei Hinsicht eine sportliche Alternative zum Jugendtreff.» Bewegung müsse eben nicht ausschliesslich im Sportverein stattfinden.

Dass sich das Move it etabliert hat, ist unbestritten. Für die Zukunft wünsche sich Daniela Ulli eigentlich nur, dass es so wie bisher weitergehe. «Das ‹Move it› setzt sich für Bewegung, Spiel und Spass ein», fasst Ulli zusammen. «Und es funktioniert.»

(Zürcher Unterländer)