Zwei Cellisten spielen Klassik mit viel Humor

KULTUR WEHNTAL

Die Kulturkommission Kultur Wehntal wurde durch die Politischen Gemeinden Niederweningen, Schleinikon, Oberweningen und Schöfflisdorf gegründet. Diese unterstützen die Kommission auch finanziell. 3 Franken pro Einwohner fliessen in die Kasse von Kultur Wehntal.

Der Auftrag wird durch die Gemeinden definiert. Ziel ist es, vier bis sechs verschiedenartige kulturelle Anlässe ins Wehntal zu bringen. Für dieses Jahr sind bereits zwei Anlässe geplant. Am 8. April kommen zwei Sängerinnen ins Mammutmuseum und am 23. Juni als Höhepunkt des Jahres das Theater Kanton Zürich mit dem Stück «Die schwarze Spinne». Dieses Theater ins Wehntal zu holen, ist finanziell nur möglich, weil Schleinikon Mitglied bei der Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich ist, dort Beiträge zahlt und sich dadurch die Kosten für Vorstellungen fast halbieren.

Aber nicht nur die Kultur soll im Mittelpunkt stehen, sondern auch die Begegnung. Deshalb gibt es nach den Anlässen auch immer die Gelegenheit, sich bei Essen und Trinken auszutauschen und zu plaudern. Beim Neujahrskonzert wird kein Eintritt verlangt. Sonst sind die Eintrittspreise moderat, sodass sich auch Familien den Besuch leisten können. Interessierte informieren sich über aktuelle Veranstaltungen über die Homepage www.kultur-wehntal.ch oder ­erhalten über einen Newsletter eine Erinnerung für den jeweiligen Anlass.

www.kultur-wehntal.ch