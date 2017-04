Abschaffung der Sozialbehörde gibt zu denken

Die gültige Gemeindeordnung von Dänikon, seit 2005 in Kraft, erlaubt stille Wahlen. Das heisst, wenn nicht mehr Kandidaten zur Verfügung stehen als Sitze einer Behörde zu besetzen sind, können Anwärter ohne Wahl durch die Bevölkerung ihr Amt antreten. Ein Vorstoss von Kantonsrat und SVP-Präsident Dänikon-Hüttikon, Christian Lucek, liess den Gemeinderat an einer Klausurtagung zum Schluss kommen, mit einer Teilrevision, stille Wahlen abzuschaffen.

Nehmen die Stimmberechtigten am 21. Mai die Teilrevision an, werden zukünftig bei Wahlen leere Wahlzettel ausgegeben, zusammen mit einer Namensliste der angemeldeten Kandidaten.An der Orientierungsversammlung vom Mittwochabend, organisiert durch die Politische Interessen-Gemeinschaft Dänikon, IP, und die SVP Dänikon-Hüttikon, fand über die Aufhebung der stillen Wahlen keine grössere Diskussion statt.

Einzig begründete Lucek seinen Vorstoss zur Abschaffung: «Wir wollen, dass eine Wahl bewusst wahrgenommen wird. Politiker sollen ein Wählerauftrag erhalten, bei einer stillen Wahl fällt dieser Auftrag weg.» Im Hinblick auf die Erneuerungswahlen im nächsten Jahr findet der Gemeinderat den Zeitpunkt richtig, die Gemeindeordnung jetzt anzupassen.

Sozialbehörde steht vor ungewisser Zukunft

Mehr zu diskutieren gab der Vorschlag des Gemeinderates, die Sozialbehörde aufzuheben. Gemeindepräsident Daniel Zumbach (parteilos) orientierte die über 40 Besucher ausführlich über das Sozialwesen der Gemeinde: «Seit der Übernahme der Vormundschafts-Fälle durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB reduzierte sich der Aufgabenkreis der Sozialbehörde. Heute befasst sich die vierköpfige Behörde und Sozialvorstand Ulrich Sauter, vor allem mit der Ausrichtung wirtschaftlicher Hilfen, Krankenkassenbeiträgen, Alimenten und Ergänzungsleistungen.»

Zukünftig soll der Gemeinderat die Aufgaben der Sozialbehörden übernehmen. Marcel Ferrat, Vizepräsident der Sozialbehörde, ist der Ansicht, dass die Sozialbehörde bei den anstehenden Fällen genauer hinschauen kann als der Gemeinderat: «Kosten, die durch Eingreifen der Sozialbehörden vermieden werden, können leider nicht erfasst werden.» Ferrat ist der Ansicht, dass sich die Aufhebung seiner Behörde trotz der Einsparung von 20 000 Franken nicht rechnet.

Ein Besucher stellt die Frage, ob es sich lohnt, wegen dieses Betrages engagierte Behördenmitglieder abzuschaffen. Gemeindepräsident Zumbach gibt zu bedenken, dass die meisten Ausgaben im Sozialbereich auf höherer Stufe vom Kanton und Bund beschlossen werden und der Einfluss der Gemeinde gering sei: «Aber wir müssen letztlich bezahlen.»

Die Gemeinde Dänikon gibt bei einem Totalbudget von knapp acht Millionen Franken pro Jahr für soziale Sicherheit rund 800 000 Franken aus, davon 230 000 Franken als soziale Hilfe. Bei einer Auflösung der Sozialbehörde und der Übertragung der Aufgaben an den Gemeinderat, sind die Aufgaben und Kompetenzen zwischen Sozialsekretärin Karin Müller, Sozialvorstand und Gemeinderat neu zu definieren.

Den Entwurf der Teilrevision der Gemeindeordnung prüfte das kantonale Gemeindeamt. Einer Genehmigung durch den Zürcher Regierungsrat steht bei einer Annahme durch die Däniker Stimmberechtigten nichts im Wege.

Am Schluss der durch den RPK-Vizepräsidenten Urs Schmidt geführten Diskussion möchte Marcel Ferrat die Sozialbehörde wie bisher weiter arbeiten lassen. Ulrich Sauter findet, der Gemeinderat sei in der Lage, den Bedürftigen weiterhin eine gute Betreuung zu gewähren. Christian Lucek stört, dass zwei Themen in eine Abstimmung eingepackt sind, er riet, die Teilrevision abzulehnen. (Zürcher Unterländer)