Alle Kinder mögen geschenkte Geschichten

Hana Moustafa hat ihr gutes Kleid angezogen und die Haare sind gebürstet. Jetzt sitzt die fünfjährige Klotenerin auf einem Bänkchen vor der Bibliothek und schaut immer wieder zur Tür. «Es ist offen!», ruft sie, nimmt ihre Mutter an der Hand und beide treten sie hinein.

Die Animatorinnen Claudia Oberdanner und Desanka Zizza begrüssen sie so, als wären sie alte Bekannte. Dabei ist es das erste Mal, dass Hana hier bei «Schenk mir eine Geschichte» vorbeischaut. «Wir kommen aus Arabien. Da sind Geschichten beliebt. Hinter jeder steht eine Botschaft, eine versteckte Idee, die einem im Leben weiterhilft», sagt ihre Mutter Neserine.

Spielerisch und leicht

Das gesamtschweizerische Projekt «Schenk mir eine Geschichte» richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter von 2 bis 5 Jahren, primär an die, die mehrsprachig aufwachsen. In Kloten wird es von der Vereinigung Freizeit Kloten organisiert, unterstützt vom Schweizerischen Institut für Kinder- Jugendmedien (SIKJM). Es umfasst acht Staffeln pro Jahr.

2016 war es in deutscher und portugiesischer Sprache, 2017 findet es nur noch in Deutsch statt. «Das Ziel ist, die Kinder aller Nationen zum Lesen zu animieren und die Freude an Büchern zu wecken. Spielerisch und leicht», sagt Claudia Oberdanner. Bereits vor den Ferien haben vier Staffeln stattgefunden und jetzt folgen noch einmal vier. Mit Flyern im Briefkasten und im Kindergarten wurde geworben. «Das wichtigste ist aber die Mund-zu-Mund-Propaganda», sagt sie.

Nach und nach trudeln 19 Kinder ein. Das ist guter Durchschnitt aller Veranstaltungen. Die bunte Mischung der Nationen nimmt jetzt auf ebenso bunten Kissen Platz. Diesmal haben alle Gäste Migrationshintergund. «Es waren auch schon Schweizer dabei. Kommen dürfen alle», sagt Claudia Oberdanner. Die Mütter plaudern so gut es möglich ist. Einige Kids rennen herum und kreischen, andere saugen still am Nuggi.

Die Spannung steigt. Gleich geht es los. Und während vor den Fenstern die Frühlingssonne strahlt, stimmt das Grüppchen «Oh du goldigs Sünneli» an. Der Song ist zwar nicht allen ganz geläufig, aber bald singen alle mit oder versuchen es wenigstens. Lustig tönt das auf jeden Fall und alle lachen.

Sobald das goldige Sünneli das Eis geschmolzen hat, kommt das Räupli Nimmersatt zu seinen Auftritt. Das Tier mit Speckröllchen um die Taille ist Hauptfigur im Bilderbuch, welches Animatorin Desanka Zizza nun aufschlägt. Hana zwinkert ihrer Mutter zu und sagt: «Im Kindergarten bin ich auch ein Räupli.»

«Wir kommen wieder»

Die Geschichte geht gerade so lange, wie die Aufmerksamkeit der jungen Zuhörer da ist. Desanka Zizza ist flexibel. Wenn sie merkt, dass es unruhig wird, kann sie kürzen, wenn sie merkt, dass die Kinder mehr vertragen, wächst die Geschichte. Wie diesmal.

Nach der Geschichte lassen die Kinder aus Papier, Buntstiften und Klebstoff Schmetterlinge und Raupen entstehen. Und während Scheren glühen, und Fingerchen im Leim aneinanderkleben, werden die Mütter über Angebote und Projekte der Stadt Kloten aufgeklärt. Sie lernen Bibliothek, Ludothek oder zum Beispiel auch die Mütterberatung kennen und bekommen Informationsmaterial mit nach Hause.

Hana hat einen Schmetterling ausgemalt. Während ihre Mutter Neserine das bunte Flugtierchen ausschneidet sagt sie: «Es hat mir gefallen. Meine Tochter habe ich heute in der Bibliothek als Mitglied angemeldet und wir kommen wieder.» «Ja, ja, ja!», ruft Hana, nimmt den bunten Schmetterling und lässt ihn dann draussen vor der Türe in der Frühlingsluft kreisen. (Zürcher Unterländer)