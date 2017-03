Alternative Fakten sind genehm

«Die Abstimmung über die Fusion von Stadel und Bachs muss wiederholt werden. Knapp sieben Wochen nach dem so knappen Nein der Stadler hat der Bezirksrat Dielsdorf am vergangenen Mittwoch den Stimmrechtsrekurs eines Einwohners gutgeheissen, der moniert hatte, dass bei nur zwei Stimmen Differenz zwingend eine Nachzählung hätte vorgenommen werden müssen.»

So plausibel die obige Meldung klingen mag, so unwahr ist sie. Denn einen solchen Rekurs hat es in Wirklichkeit nie gegeben – übrigens schon deshalb nicht, weil die Stimmzettel in Stadel tatsächlich nach-gezählt worden sind, und zwar ganze vier Mal. Der Abschnitt ist falsch. Eine Lüge. Eine Ente. Ein Aprilscherz? Oder heisst das heute «Fakenews» oder «alternative Fakten»? Die interessantere Frage ist: Warum funktioniert die Geschichte mit der Wahlwiederholung?

Aus zwei Gründen: Sie ist plausibel. Sie ist garniert mit einigen Fakten, die überprüft werden können: Das Nein war wirklich knapp und Stimmrechtsrekurse wären ein probates rechtliches Mittel. Der noch gewichtigere Grund ist indessen, dass die Falschmeldung ein Szenario beschreibt, das für viele Stadler und Bachser wünschenswert wäre. Merke: Wer neue alternative Fakten schafft, die dem Publikum genehm sind, hat gute Chancen, dass sie geglaubt werden. Das weiss jeder, der schonmal was verkaufen wollte – oder, es bleibe hier nicht unerwähnt, jeder, der schonmal in irgendein Amt wiedergewählt werden wollte.

Nein, Fakenews sind kein neues Phänomen, «wahrlich» nicht. Aber man kann sich eben gerade in diesen Tagen so wunderbar darüber empören – und dabei geflissentlich ausblenden, dass der Ruf nach «seriösem Faktencheck» und nach dem «Internetpranger für all die Lügner» im Grunde nichts anderes ist, als ein Ruf nach Zensur. Die etwas unangenehmere, weil ehrlichere Antwort wäre, dass man eigentlich ganz gerne Fakenews hört.

Man will Alternativen zur so unerträglichen «Wahrheit» und man zieht den Glauben an sie oft genug selbst dann den unliebsamen «echten» Fakten vor, wenn man um die Letzeren weiss. Wer in Las Vegas die Show eines Magiers besucht, zahlt gerne dafür, einen Abend lang hinters Licht geführt zu werden. Auf der grossen Bühne werden Lügen erzählt – und man wird bestens unterhalten. Die «alternative facts» sind genehm.

Dann wiederum steckt ein bisschen Vegas auch im ganz Alltäglichen: Die Betreiber des Parkhauses Theater in Winterthur haben an den Kassenautomaten ein Metallplättchen montiert, auf dem steht: «Bitte reiben Sie die Münzen hier und nicht auf der Kasse.» Zwar haben längst unzählige empirische Tests und Experimente nachgewiesen, dass das Reiben einer Münze absolut keinen Effekt bezüglich ihrer «Schluckbarkeit» für die Kasse hat. Das kann man inzwischen in jeder zweiten Kinder-Wissenschaftssendung nachsehen. Und trotzdem wird munter gerieben. Warum? Die Urban Legend wirkt erstens irgendwie plausibel – und wäre zweitens irgendwie wünschenswert, zumal man gerade keine andere Münze zur Hand hat.

Aberglaube, Zaubershows, Religion, Verschwörungstheorie, Parkgebühren – wir sind 24/7 umgeben von alternativen Wahrheiten und Fakten, die im mindesten nicht zu überprüfen oder schlicht wissenschaftlich widerlegt sind. Aber nicht nur, dass sich die Welt längst an den Umgang damit gewöhnt hat – je unerträglicher die sogenannt wahren Fakten werden, desto grösser wird das innige Bedürfnis nach einer Wirklichkeit, die zu unseren Gunsten wenigstens ein Bisschen zurecht gestutzt worden ist.

Es ist eine Art Trägheitssatz für den Teil der Hirnmasse, der sich mit dem eigenen Weltbild beschäftigt. Ich habe eben keine Lust darauf, meinen Wertekatalog, mein persönliches Bild von der Politik, von der Gesellschaft, vom Job, vom Partner und von der unanfechtbaren Qualität meines Personenwagens täglich neu an der Wahrheit vermessen zu lassen. Ich will lesen, hören und verstehen, was ich ent-weder schon gewusst oder wenigstens «immer schon» geahnt habe.

Worauf will ich hinaus? Heute ist der 1. April, eine Art ritueller Grosskampftag all der Onkel, Schwestern, Arbeitskolleginnen oder Journalisten, die gerne Angehörige oder lieber gleich ganze Leserschaften in den April schicken. Die eben gerne mehr oder weniger plausible Geschichten auf-tischen und sich später, meist zur allgemeinen Erheiterung, selber als Lügner überführen – sofern denn ihr «Scherz» nicht ohnehin gleich auf Anhieb aufgeflogen ist.

Plötzlich sagt oder tut da eine vertraute Quelle etwas, was mir gar nicht mehr genehm ist, was nicht in mein Weltbild passt – es folgt Alarmstimmung, Anspannung, vielleicht Wut oder Ärger? Und dann, auf dem dramaturgischen Wendepunkt der Geschichte, die grosse Entspannung: Alles nur «Fake», alles nur erstunken und erlogen, ein-zwei gute Pointen, nichts passiert – und damit verbunden die Gewissheit: Am 1. April darf man das eben, ausnahmsweise – Und: «normalerweise», im «echten Leben», ausserhalb von Vegas, an den 364 anderen Tagen, da geht sowas natürlich nicht!

Das Paradoxe dabei ist: Erst mit der Auflösung des Aprilscherzes, erst mit der Überführung des Lügners, kommt die wirkliche, die tatsächliche Täuschung zum tragen: Denn indem die Lüge als solche erkannt und definiert worden ist, grenzt man sie automatisch von den übrigen «Fakten» ab. In der «Wahr-Nehmung» des Belogenen schliesst sich der gesamte Rest wieder zu seiner «echten» oder «wahren» Welt zusammen. Und das ist der richtig grosse Trugschluss am 1. April. Egal ob es sich bei diesem «Rest» um den übrigen Kollegenkreis, den Rest dieser Zeitung – oder um die übrigen 364 Tage des Jahres handelt. (Zürcher Unterländer)