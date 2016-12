Altlasten trüben den Badespass

Bei der 16 Millionen Franken teueren Sanierung der Sportanlage Erlen in Dielsdorf lief nicht alles Rund. Dies zeigt sich nun knapp drei Jahre nach Abschluss der Renovation. Zwar wurde das Bad mit Glasdach, grosser Rutschbahn und neuem Kinderplanschbecken im Aussenbereich aufgewertet. Gewisse Planungsfehler wirken sich aber negativ auf die Benutzung der neu geschaffenen Infrastruktur aus. Neben den schlecht funktionierenden Duschen wurden auch im Aussenbereich Denkfehler gemacht.

So wurde das neue Kinderplanschbecken samt Spielgeräten in unmittelbarer Nähe des Sandkastens errichtet. «Die Idee war, dass die Kinder mit Wasser aus dem Kinderbecken im Sandkasten spielen können», erklärt Geschäftsführer Peter Müller. Eingetroffen ist allerdings genau das Gegenteil. Die Kinder schleppten den Sand aus dem Sandkasten in ihren Eimern zum Kinderbecken und kippten ihn ins Wasser.

Dies wiederum wirkte sich negativ auf die blaue Farbe des Planschbeckens aus. Die Spezialfarbe wurde brüchig und löste sich. «Immer wieder mussten wir Kinder verarzten, weil sie sich an der brüchigen Farbe Schnittwunden zuzogen», erklärt Müller. Schliesslich blieb dem Geschäftsführer nichts anderes übrig, als die Farbe per Sandstrahler entfernen zu lassen. Statt Babyblau ist das Becken nun Betongrau.

Rutschbahn am falschen Ort

Nicht optimal ist auch die Positionierung eines Alarm-Knopfes, der sich direkt neben dem Kinderbecken befindet. Nicht selten halten Kinder den knallroten Knopf für ein Spielgerät, was hin und wieder zu einem Fehlalarm führt. Eine Kleinkinder anlockende Rutsche wurde zudem so platziert, dass sie in über ein Meter tiefes Wasser führt. Nun muss die Erlen bereits am Eingang mit einem Schild auf die Gefährlichkeit dieser Rutschbahn hinweisen.

Müller, der erst seit knapp zwei Jahren im Amt ist, hat die Fehler nicht zu verantworten. Er versucht jetzt das Beste aus der Situation zu machen. So hat er vor kurzem einen fixen Unterhaltsdienst ins Leben gerufen. «Trotz Sanierung sind viele Teile der Sportanlage fast 40 Jahre alt», wirft er ein. Die Erlen sei daher als Oldtimer zu sehen, zu dem man Sorge tragen müsse.

Als die Erlen 1976 gebaut wurden, war die Anlage auf eine Kapazität von 2000 Besuchern ausgelegt. «Heute haben wir zu Spitenzeiten bis zu 4700 Personen im Bad», gibt Müller zu bedenken.

Probleme machen aber nicht nur der Besucheransturm und die alte Grundinfrastruktur. «Wegen der Lägern haben wir sehr kalkhaltiges Wasser», erklärt der Geschäftsführer. Dies habe insbesondere im Wellnessbereich zu Problemen geführt.

Müller sagt, dass er trotz der Altlasten alles daran setzen werde, den Leuten ein gutes Bad zu bieten. «Wir bleiben am Ball», verspricht er seinen Gästen.

(Zürcher Unterländer)