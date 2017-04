An Shakespeares Geburtstag haben die Rümlanger das Lesen gefeiert

Wenn William Shakespeare noch leben würde, wäre er am vergangenen Sonntag 401 Jahre alt geworden. Natürlich ist der englische Dichter längst tot, doch sein literarisches Werk begeistert bis heute. Ihm zu Ehren wurde deshalb im Jahr 1995 der 23. April von UNESCO zum «Welttag des Buches und des Urheberrechts» erklärt – zusätzlich basierend auf einem alten katalanischen Brauch des Volksheiligen St. Georg.

Zu diesem Anlass hat die Gemeindebibliothek Rümlang am Sonntag zur Buch-Vernissage eingeladen, an welcher sechs Rümlangerinnen und Rümlanger je ein Buch vorstellten. Die rund 30 Besucher waren allesamt aus Rümlang und die meisten von ihnen Bibliotheks-Stammkunden.

Sänger, Studentin, Heimleiter

Zu Beginn liess die leitende Bibliothekarin Susanne Räth die Reihenfolge der Präsentierenden auslosen, dann lasen diese aus ihrem jeweilgen Buch vor und erklärten ihre Wahl. Bei gemütlichem Beisammensein gab es im Anschluss noch eine Weinschaumsuppe, die so manch literarisches Gespräch anregte.

Währenddem die sechs Vorleser unterschiedlicher nicht hätten sein können, war doch von der Studentin über den Leiter des Alterszentrum bis hin zum Sänger alles dabei, so zeichnete sich ein Trend in der Wahl der Bücher ab. Die meisten von ihnen spielten in fernen Ländern und vergangenen Zeitepochen. Dabei wechselten sich jedoch Biographien, historische Romane, Geschichtsbücher und Romane so ab, dass aus jeder Ecke der Zuhörerbänke einmal ein interessiertes Luftholen zu vernehmen war (siehe auch Umfrage unten).

Die Lehrerin Anita Hürlimann stellte das Buch «Mit Rose und Besen» von Michel Simonet vor, ihrem Coucousin, der in Fribourg als Strassenwischer tätig ist. Tatsächlich hatte das Pensionär-Ehepaar Katrin und Erwin Jegerlehner, das im Publikum den Vorträgen lauschte, Simonet mit seiner unverkennbaren Rose und dem Besen in der Hand schon einmal in den Strassen von Fribourg angetroffen. «Ein inspirierender Mensch, von dem ich schon viel gelesen habe», sagte Erwin Jegerlehner.

»Wer liest, denkt nach»

Der Leseappetit seiner Sitznachbarin Margrit Leo wurde derweil eher durch Milena Mosers «Hinter diesen blauen Bergen» angeregt, welches der in Rümlang wohnhafte Sänger Michael von der Heide vorstellte. «Besonders mit dem Kommentar der Protagonistin, die Hausarbeit einfach mal sein lassen und in Ruhe ein Buch lesen zu wollen, kann ich mich identifizieren», sagte Leo.

Des Weiteren stellte der Rümlanger Gemeindepräsident Thomas Hardegger die Autobiographie von Wolf Biermann vor, der in der DDR Widerstand geleistet hatte. Er lese mit Vorliebe historische Romane, aber auch Krimis, um sich vom Aktenlesen abzulenken, sagte der SP-Nationalrat.

Allgemein schreibt Hardegger Büchern einen hohen Stellenwert zu: «Wer liest, denkt nach. Und ich glaube, dass die Welt eine bessere Welt wäre, wenn mehr gelesen würde.» Shakespeare hätte sich über diese Aussage sicherlich gefreut. (Zürcher Unterländer)