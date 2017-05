Asylzentrum im Brennpunkt

SVP-Kantonsrat Claudio Schmid ist überzeugt: Auf das Abstimmungsergebnis der Bülacher (SVP) zum Asylzentrum Müliweg sind viele andere Gemeinden gespannt. Denn so stark die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden die politischen Agenden der Zürcher auch prägt, so selten kam es diesbezüglich zu Urnengängen auf kommunaler Ebene.

Miet- oder Containerlösungen übersteigen die Finanzkompetenzen der örtlichen Behörden nicht. Inzwischen aber liebäugelt laut Schmid eine ganze Reihe vorwiegend grösserer Gemeinden mit dem Erstellen von zentralen Asylbauten – und so wird der Entscheid der Bülacher zu einer Art Machbarkeitsstudie. Am Mittwoch lud die Bülacher SVP zum Podiumsgespräch – diejenige der Ortsparteien also, die sich als einzige gegen den Kredit stellt.

An der Seite von Claudio Schmid vertrat SVP-Gemeinderätin Andrea Sypcher die Gegnerschaft, während der zuständige Sozialvorsteher Ruedi Menzi (ebenfalls SVP) zusammen mit Stadtpräsident Mark Eberli (EVP) das Vorhaben verteidigte; die Moderation des Abends übernahm Friedel K. Husemann.

Warum die übrigen Partein nicht mit am Podiumstisch sassen, ist schnell erklärt: Schon im Stadtparlament, das den Kredit im Februar mit 18 zu 7 Stimmen genehmigte, hielten sich die Emotionen in Grenzen. Am Ende stimmten die Fraktionen dem «Zweckbau» nach eigenen Angaben «zähneknirschend» und «ohne Beisterung» zu – mit Ausnahme der SVP/EDU-Fraktion.

«Wir sind verpflichtet»

Am Podium hatte Menzi das Bauvorhaben also gegen Parteigenossen zu vertreten – und aus seiner Sicht ist die Ausgangslage denkbar einfach: «Wir haben eine gesetzliche Pflicht zur Unterbringung von Flüchtlingen.» In absehbarer Zeit werde die Stadt von den heute fünf dezentralen Unterkunftsstandorten für Asylsuchende zwei aufgeben müssen; daher stehe ohnehin die Suche nach neuem Raum auf der Pflichtenliste.

Und weil sich die globale Flüchtlingssituation mittelfristig wohl nicht entschärfe und Bülach gleichzeitig in den nächsten zehn Jahren auf 25 000 Einwohner anwachse, sei der vorgeschlagene Neubau, ausgelegt auf 180 Personen, die richtige weil kostengünstigere und zweckmässige Lösung. «Das dezentrale Gebastel, das wir im Moment machen, das lohnt sich für Bülach und den Steuerzahler ganz bestimmt nicht».

«Sparen bleibt hypothetisch»

Gerade an der Argumentation der Kosten stört sich Andrea Spycher. «Keine Gemeinde im ganzen Unterland lässt sich die Unterbringung ihrer Flüchtlinge so viel kosten wie wir.» Dabei müsste die Frage ja sein, wie viel man mit dem Neubau konkret einsparen könne. «Aber das weiss einfach niemand! Alle Berechnungen des Stadtrats sind rein hypothetisch». Zudem seien einzelne Aspekte des Baus wie etwa Mindergiestandards und 100-prozentige Behindertengerechtigkeit nicht mit dem Begriff der Zweckmässigkeit vereinbar.

Und schliesslich, so sagte Sypcher, habe der Stadtrat den Standort Müliweg nur gewählt, weil er genau gewusst habe, dass aus einem unattraktiven Quartier mit hohem Ausländeranteil mit wenig Widerstand zu rechnen sei. Und das sei der Quartierbevölkerung gegenüber eine Frechheit.

«Längerfristig besser»

Das Quartierargument liess nun Stadtpräsident Mark Eberli nicht so im Raum stehen. «Für uns sind alle Quartiere gleich wichtig. Mir ist aber schlicht kein anderer realisierbarer Standort bekannt.» Das vorgeschlagene Projekt sei langfristig die wirtschaftlich beste Lösung. Und was die Müliweg-Nachbarschaft angehe, so werde sie genauso wenig Probleme mit Asylsuchenden haben, wie die Nachbarschaft der jetzigen Unterkünfte. «So wie wir die Betriebe heute mit klaren Regeln fürs Zusammenleben führen, genauso werden wir auch das neue Zentrum führen.» Und die Alternative zum Bau sei einfach: Für langfristig mehr Geld mehr provisorische Container hinstellen. «Insofern finde ich die Abstimmung schwierig – denn wir haben nunmal die Pflicht, Unterkünfte bereitszustellen.»

«Ein falsches Zeichen»

Claudio Schmid setzte für seine Argumentation gegen das Projekt auf einer übergeordneten Ebene an. Für ihn sind defintive (also nicht provisorische) Bauten für Asylsuchende generell ein falsches Zeichen, unabhängig vom Standort oder von den Kosten. «Wir müssen mit der für Flüchtlinge möglichst unattraktiv bleiben.» Den «roten Teppich» auszulegen, das sende keine guten Signale. Überdies wisse niemand, wie sich die Asylzahlen in dne nächsten 20 Jahren entwickelten – und was für Folgen ein solches Bauwerk für die Stadt habe. Für Schmid ist daher die Flexibilität einer Container-Lösung, mit der auf eine allfällig rückläufige Aufnahmequote besser reagiert werden könnte, auf jeden Fall einem festen Bau vorzuziehen .

Eine Frage der Perspektive

Allen Seiten war klar: Die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden wird auch in Bülach etwas kosten. Und zu den Argumenten für oder gegen das Bauprojekt an sich kommt eine übergeordnete Frage der Perspektive: Denn wer damit rechnet, dass entweder die globale Flüchtlingssituation oder die Bundespolitik im Asylwesen in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren grundlegend ändert, sieht eher die Gefahr eines 180 Personen-Zentrumsbaus, für den es dereinst keine sinnvolle Nutzung mehr gibt.

Wer hingegen von langfristigen Unterkunftsverpflichtungen ausgeht, der sieht eher eine Gefahr in den Mehrkosten provisorischer Container- und Mietvertragslösungen. Dass viele Publikumsvoten generelle Ängste im Zusammenhang mit Kulturkonflikten oder generelle Kritikpunkte an der globalen Flüchtlingspolitik zum Inhalt hatten, mag nachvollziehbar sein – eine Antwort auf diese Fragen wird die Abstimmung am 21. Mai aber nicht liefern. Und dennoch: Es geht um mehr als um einen blossen Verpflichtungskredit. (Zürcher Unterländer)