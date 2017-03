Auch die Gemeindepolizei schnappt Verkehrssünder mit modernster Technik

Regensdorf. Das neue Radarfahrzeug der Regensdorfer Gemeindepolizei kommt grau wie eine Maus daher und wirkt unscheinbar. Die Beamten der italienischen Autobahnpolizei, die im Lamborghini ihren Dienst erfüllen, hätten wohl nur ein müdes Lächeln für die Berufskollegen übrig. Doch aufgepasst, das Radarfahrzeug der Regensdorfer enthält die modernste Radartechnik, die zurzeit auf dem Markt ist.

Der graue VW-Caddy birgt nämlich das Geschwindigkeitsmesssystem Radar Gatso Traffic System, kurz GTS.RT4. Dieses beinhaltet die Tracking Antenne RT4 sowie eine 20 Megapixel Kamera in HD Auflösung. «Das neueste, was zurzeit auf dem Markt ist», sagt Harry Kühn, Chef der Gemeindepolizei Regensdorf stolz.

Erste Gemeinde der Schweiz

Einen Tag pro Woche ist nun einer der sechs Gemeindepolizisten als Radarfunktionär mit dem Radarfahrzeug unterwegs. Er sucht sich eine frequentierte Strasse und stellt das Blitzgerät mit den Teleskopbeinen neben der Fahrbahn auf. Das Gerät ist nicht mit dem Auto verbunden, sondern bezieht seine Energie aus einer Batterie. Verbunden über Wlan ist es aber mit dem Laptop im Kofferraum des Autos.

Diesen klappbaren Computer konfiguriert der Radarfunktionär. Er gibt zum Beispiel die Strassenbreite, die Anzahl der Fahrspuren und die zulässige Höchstgeschwindigkeit ein. Alles andere geht dann automatisch und präzise. So kann zum Beispiel auch die Geschwindigkeit der einzelnen Fahrzeuge ermittelt werden, wenn sie sich gerade überholen. Früher war dazu eine Schablone oder das Augenmass des Polizisten erforderlich. Mit dem GTS.RT4 geschieht die Messung nun präzise und automatisch.

Das geknipste Foto ist in zwei Zonen unterteilt. Unten ist es dunkler, damit das Nummernschild deutlich wird. Die obere Hälfte ist stärker belichtet, damit man das Lächeln des Fahrers auch durch die getönte Autoscheibe erkennen kann. «Damit erübrigt sich die Diskussion, wer gefahren ist oder wer nicht», sagt Harry Kühn.

Um die Ladung der Akkus der mobilen Komponenten des Radarfahrzeugs zu erleichtern, verfügt dieses über eine Aussensteckdose. Alle Kabel der mobilen Geräte werden im Auto in einem Verteiler gebündelt und zentral über diesen einen Stecker geladen. Ob mit dem neuen Gerät mehr Bussen verteilt werden, liegt an den Fahrzeuglenkern. Doch so viel steht fest: Das mobile Geschwindigkeitsmesssystem erleichtert der Polizei die Arbeit.

Einsatzfahrzeug ersetzt

Und gleich noch über ein zweites neues Fahrzeug können sich die Regensdorfer Polizisten freuen. Ein VW-Bus ersetzt den in die Jahre gekommenen BMW-Kombi, der zuletzt über 200 000 Kilometer auf dem Buckel hatte. Der Bus verfügt über Standheizung und Allradantrieb. Im Bus können Personen befragt werden, ohne dass Schlechtwetter oder Schaulustige stören.

Im geräumigen Kofferraum befindet sich die Ausrüstung, so zum Beispiel ein Chip-Lesegerät für Tiere und diverses Absperrmaterial. Für kühne Verfolgungsjagden wie im Action-Film wird Harry Kühn mit diesem Bus aber nicht sorgen. Doch für den Fall der Fälle führt die Gemeindepolizei im Kofferraum ein neuartiges Nagelband mit. «Das lässt sich blitzschnell über die Fahrbahn werfen und stoppt die Fahrt», sagt Kühn.

Mitdenken ist erlaubt

Neben dem mobilen Radargerät verfügen die Regensdorfer auch über den sogenannten Blechpolizisten. Das in der Gemeinde bestens bekannte Accessoire taucht im wöchentlichen Wechsel an über 30 Standorten auf. Es überwacht nicht nur die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, sondern hat auch ein wachsames Auge, wenn es darum geht, ein Fahrverbot für den motorisierten Verkehr durchzusetzen.

So wie kürzlich auf dem Teilstück zwischen Seeackerholzstrasse auf der Höhe der Bahngleise bis zur Einmündung in die Wehntalerstrasse. «Innerhalb einer Woche hat der Blechpolizist dort einige Hundert Mal geblitzt», erklärt Kühn. Einige Fehlbare erwischte es sogar bis zu drei Mal. Einige «Blitzopfer» machten einen Besuch auf dem Polizeiposten. Sie seien doch nicht zu schnell gefahren, beteuerten sie dort und führten aus, dass das Navi Schuld sei. Polizeichef Kühn sagt: «Neue Technik ist ja gut und recht. Aber ein bisschen mitdenken ist erlaubt und gesunder Menschenverstand ist auch im Verkehr nützlich.» (Zürcher Unterländer)