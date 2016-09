Auf den Spuren der Wildschweine wandeln

Die Exkursion, organisiert vom Natur- und Umweltschutz Rümlang (NUR), beginnt am Samstagmorgen bei der Waldhütte Huben und führt kreuz und quer durch den Rümlanger Wald. An verschiedenen Posten erklären Förster Thomas Hubli und Jäger Albert Müller anhand hinterlassener Spuren, was die Wildschweine in den vergangenen Nächten getrieben haben. Die ungefähr 45 Teilnehmer bekommen die Tiere jedoch nicht zu Gesicht, da diese nachtaktiv sind.

Ein Naturphänomen

In früheren Zeiten gab es kaum Wildschweine im Rümlanger Wald, denn sie fühlten sich geborgener im süddeutschen Raum. Durch ihre guten Schwimmfähigkeiten gelang es ihnen später, über den Rhein und danach über die Autobahnen zu gelangen, und sie wurden schliesslich in dieser Umgebung heimisch. Hier finden sie nämlich ideale Bedingungen für ihren Lebensraum: unterholzreiche Laub- und Mischwälder, was bedeutet, dass der Boden an vielen Stellen mit verschiedensten Pflanzen überwuchert ist. Dies bietet ihnen die Möglichkeit, sich im Dickicht Tunnels als Schutz zu erschaffen, in denen sie sich vor allem tagsüber aufhalten können.

Da es heutzutage um die sechzig Wildschweine im Rümlanger Wald gibt, spielen Albert Müller und sein Lernender Sebastian Haupt als Jäger eine wichtige Rolle: Nachts warten sie auf ihrem Jägerhochstuhl neben der Ablenkfütterung, der sogenannten Kirrung, bis die Wildschweine Maiskolben und tierisches Salz zu sich nehmen, sich im Dreck von Parasiten befreien und ihr Fell pflegen und sich an den Malbäumen schüren.

Vom Hochsitz aus versuchen die beiden Experten dann auf die Überläufer zu schiessen. Eine Ablenkfütterung gibt es, damit die Wildschweine sich mit der Nahrung im Wald zufriedengeben und nicht auf die Wiesen gelangen. Dort wälzen sie nämlich die ganze Erde auf oder bedienen sich in der Mitte des Maisfeldes. Auch das haben die Teilnehmer der Exkursion mit eigenen Augen gesehen und konnten sogar mitten ins Feld den Verwüstungen folgen. Für die Bauern bedeuten diese Schäden natürlich eine geringere Ernte. Trotz ihrer zerstörerischen Gewalt bleibt die Wildsau ein Naturphänomen. So meint auch Hubli: «Ein Wildschwein ist ein enormer Kraftwürfel. Es hat so viel Power und Ausdauer, und auch wenn es die schlimmsten Verletzungen hat, kann es trotzdem überleben.»

Kleine Zwischenverpflegung

An einem Posten offeriert Sebastian Haupt, der neben dem Jägerberuf auch noch Metzger erlernt hat, den Teilnehmern eine Platte mit selbst gemachten Wildschweinwürsten. Diese erweisen sich als echtes Highlight, da alle gerne nochmals zu einem Stück greifen. Zum Schluss organisierte die Veranstalterin Antonella Urech vom NUR ein gemütliches Grillieren. Müller zeigte den Teilnehmern währenddessen ein Präparat eines Wildschweinkopfes und beantwortete weitere Fragen.

Die Beteiligten waren begeistert von der Exkursion. So auch das Ehepaar Susanna Müller und Mauritio Di Giorgio aus Rümlang: «Es ist sehr spannend, einen Einblick in das Leben eines Wildschweins zu erhalten und beim Spazieren jetzt zu wissen, was links und rechts im Dickicht vor sich geht.» (Zürcher Unterländer)