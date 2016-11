Auf die Sanierung folgt das Aufatmen

Gerade eben sind die Lenkungsmassnahmen in Regensdorf abgebaut, schon bilden sich im Berufsverkehr die altvertrauten Autoschlangen wieder. Wie vorher steht man Stossstange an Stossstange und Sattelschlepper schleichen Kolonne. Wo waren diese Fahrzeuge nur geblieben, als die Wehntalerstrasse am 14. März für die Totalsanierung von einem Tag auf den anderen gesperrt wurde?

«Von den 26 000 Fahrzeugen, die auf der Wehntalerstrasse verkehren, machten rund 21 500 vom ersten Tag an von den Umleitungsrouten Gebrauch. Rund 4500 Verkehrsteilnehmende umfuhren das Gebiet grossräumig oder stiegen auf den öffentlichen Verkehr oder das Velo um», erklärt Thomas Maag, Mediensprecher der kantonalen Baudirektion.

«Normalerweise dauert es zwei bis drei Tage, bis sich der Umleitungsverkehr eingependelt hat. Wir führen das positive Verhalten der Verkehrsteilnehmer auf die intensive Medienarbeit vor der Sperrung zurück. Die Bevölkerung zeigte grosses Verständnis», sagt Maag und betont: «Jetzt ist die Strasse fit für die nächsten 25 Jahre.»

Sensible Baustelle

Maag zählt die Details auf, welche die Wehntalerstrasse nach der Sanierung aufweist. So sind zum Beispiel auf Höhe der Paul Aecherli AG im Fahrbahnbelag Sensoren installiert, welche die gut einen Kilometer entfernte Lichtsignalanlage bei Stau steuern. Das verbessert den Verkehrsfluss. Der neue Belag der ehemaligen Holperpiste trägt zur Sicherheit bei. Und wer von der Altburgstrasse oder vom Gut Katzensee in die Wehntalerstrasse einbiegen will, dem hilft nun ein Lichtsignal bei diesem schwierigen Unterfangen.

Die Baustelle lag mitten im Naturschutzgebiet, und deshalb mussten Mensch und Maschine auf engstem Raum operieren. Das erforderte eine konsequente Choreographie. Ein 700 Meter langer Zaun trennte das Naturschutzgebiet Katzensee während der Bauphase deutlich ab, gearbeitet wurde auch in einer 125 Meter langen und 13 Meter breiten Spundwandwanne. Während der gesamten Bauzeit wurde darauf geachtet, dass die Tiere im Naturschutzgebiets ungehindert passieren konnten.

Das Bundesamt für Strassen ASTRA baute im Bereich Gut Katzensee eine Personenunterführung sowie Wildtier- und Wasserdurchlässe. Gleichzeitig passte das ASTRA im Zusammenhang mit dem Ausbau der Nordumfahrung den Autobahnanschluss Zürich-Affoltern den aktuellen Anforderungen an. Dank der Vollsperrung konnte ein Teil dieser Arbeiten beschleunigt werden.

Kosten und Zeit perfekt

Eineinhalb Wochen früher als geplant wurde nun die sanierte Wehntalerstrasse dem Verkehr übergeben. «Das Wetter spielte mit, was vor allem für den Bau der Personenunterführung und die Umlegung der Gasleitung wichtig war», sagt Maag. Zwar liegt die detaillierte Abrechnung noch nicht vor, doch es sieht so aus, dass das Budget von 10,6 Millionen Franken eingehalten werden kann. Maag hebt auch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Tiefbauamt der Stadt Zürich, dem kantonalen Tiefbauamt und dem Bundesamt für Strassen hervor. «Schade war, dass gelegentlich Absperrrungszäune entlang der Strasse von Fussgängern niedergerissen wurden, um an den See zu gelangen oder die gewohnte Joggingroute wieder herzustellen», berichtet er.

Seit acht Jahren ist Thomas Maag Mediensprecher der Baudirektion. «Diese Baustelle war die erste, bei der wir mehr Mails mit Komplimenten als mit negativen Reaktionen erhalten haben», erklärt er.

Freude herrscht auch bei den von der Sperrung betroffenen Geschäften und Restaurants. «Ich habe gelitten, aber Jammern ist nicht meine Art», sagt Talat Alali, Inhaber des Restaurants Waldhaus Katzensee. Wegen der Sperrung blieben die Gäste aus und die Baustelle bescherte Unterbruch bei Telefon-, Strom- und Wasserversorgung. «Das musste sein. Jetzt bin ich happy. Die Gäste kommen wieder», sagt Alali.

Weitere Projekte stehen an

In Regensdorf, der von der Sanierung unmittelbar betroffenen Gemeinde, hat man zwar Freude an der frisch sanierten Wehntalerstrasse, doch im Prinzip wäre man froh, wenn die Sperrung andauern würde. «Nachdem nun die Autobahnauffahrt Rümlang/Seebach gesperrt ist, ist zu befürchten, dass der überregionale Durchgangsverkehr von und in Richtung Aargau und Süddeutschland vermehrt unsere Strassen zupflastert», sagt der Regensdorfer Gemeindepräsident Max Walter.

Die Sanierung der Wehntalerstrasse hat die Gemeindekasse finanziell nicht belastet. Die Kosten übernimmt der Kanton. SBB-Unterführung, Adlikerkreuz, Wehntalerstrasse – Regensdorf hat innerhalb kürzester Zeit drei Grossbaustellen geschultert. «Die genannten Projekte sind Meilensteine», sagt Max Walter. Das Verkehrskonzept, das zur Vernehmlassung aufgelegen ist, zeigt aber weitere Handlungsfelder auf.

«Es gilt zu verhindern, dass der überregionale Verkehr aus Richtung Grünwald und Weininger-Pass nicht weiterhin durch die Wohnzonen im Ortszentrum fliesst. Die ebenerdige Verbindung der Wehntalerstrasse mit der Ostringunterführung ist ein weiteres Thema. Auch die Spange Althardstrasse, die im Zusammenhang mit dem neuen Gebiet Bahnhof Nord erstellt werden muss, steht oben auf der Prioritätenliste.» (Zürcher Unterländer)