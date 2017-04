Auf weissen Eiern leuchtet die Farbe stärker

«Es gibt doch tatsächlich Leute, die glauben, man könne die natürliche Farbe der Eier beeinflussen», sagt Paul von Euw, Besitzer des Oberglatter Geflügelhofs. Es sei eine verkehrte Welt, denn unter dem Jahr bevorzugten die Kunden die braunen Eier. Zu Ostern sollen sie dann möglichst hell sein, weil die Färbung intensiver wird. «Es ist nicht so, dass Hennen mit braunen Federn auch braune Eier legen», erklärt er.

Aber der Fachmann weiss trotzdem, welche Eierfarbe von welchen Tieren kommt. «Sie haben beim Ohr einen Hautfleck, der entweder weiss oder bräunlichrot ist. Entsprechend ist die Farbe der Eier, die sie legen.» Darauf könne man sich zu 100 Prozent verlassen, denn das sei genetisch bedingt.

Vorlieben der Kunden ändern sich

Was an Ostern in den Eierregalen der Lebensmittelgeschäfte steht, unterscheidet sich von den Produkten während des übrigen Jahres. Zwar gehören hart gekochte Eier zum Sandardsortiment, und sie heben sich durch ihre Bemalung von rohen ab. Gemäss von Euw setzt er dabei auf die Farben gelb und orange.

«Doch für die Osterzeit reicht das natürlich nicht», sagt er. «Dann wollen die Leute möglichst viele verschiedene Tönungen in intensiver Farbqualität und sogar mit Mustern.» Das sei durchaus auch auf braunen Eiern möglich, allerdings wirke die Farbe etwas dunkler und habe weniger Leuchtkraft.

Auf dem Oberglatter Geflügelhof werden seit einigen Jahren die Eier nur noch produziert und nicht mehr gekocht und gefärbt. «Das ist eine heikle Sache», erklärt von Euw. «Frisch gelegte Eier können nicht sofort weiterverarbeitet werden, da sie durch das ‹Abschrecken› mit kaltem Wasser verunreinigt würden. Die Bakterien aus dem Wasser dringen in die Schale ein, und das Eiweiss beginnt zu stinken». Deshalb brauche es eine Vorlagerung von zehn Tagen.

Weiterverarbeitung geschieht auswärts

Gekocht und Gefärbt werden die Eier in einem Verarbeitungsbetrieb, der darauf spezialisiert ist. Täglich holen die Mitarbeitenden die rohen Eier in Oberglatt ab un bringen sie als Ostereier zurück. «Ich verlasse mich auf meine Partner, dass auch tatsächlich die Produkte von meinem Hof wieder zurückkomen», sagt von Euw.

Wenn sich alle an die Spielregeln hielten, käme es zu keinen Verwechslungen, ist er überzeugt. «Vertrauen spielt eine wichtige Rolle.» Zudem würde er es an der Qualität merken, da die Hühner auf dem Geflügelhof auf die Bedürfnisse der Tiere abgestimmtes Futter bekommen, was geschmackvolle Eier erster Güte garantiere.

Das hängt auch mit der artgerechten Haltung zusammen. Mit 10 000 Lege- und 6000 Junghennen gehört von Euw zu den grössten Hühnerhaltern der Schweiz. Pro Tag können zwischen 7000 und 9000 Eier eingesammelt werden, was im Jahr rund 3 Millionen Stück ergibt.

(Zürcher Unterländer)