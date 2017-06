Aus Kloten wird eine Festmeile

Erstmals seit vier Jahren wird im Zentrum von Kloten wieder so richtig gross Party gemacht. Das diesjährige Stadtfest ist eine grosse Kiste für die Kleinstadt. So hat sich für das dreitägige Fest dieses Mal ein noch grösseres OK als zuvor gebildet, das aus vielen neuen Köpfen besteht. An der Spitze des OKs steht mit dem neuen Boss, Fabian Frauenfelder, ein Klotener, der «seine» Stadt für drei Tage zu einer grossen Festmeile macht. Breit abgestützt mit vielen mitwirkenden Clubs und Vereinen war das Klotener Stadtfest schon früher.

Aber heuer fällt auf, dass die neuen Organisatoren ein besonders actionreiches und buntes Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt haben, das ein grosses Publikum anziehen dürfte. Was es alles zu erleben gibt, verrät ein Blick in den soeben veröffentlichten Stadtfest-Führer. Auf 52 Seiten wird ersichtlicht, dass es zwischen der reformierten Kirche an der Dorfstrasse und dem Puck-Kreisel an der Schaffhauserstrasse über 60 Stände, Festwirtschaften, Partyzelte und sonstige Attraktionen geben wird.

Salzgebers Kontakte spielen

Das Stadtfest-OK lässt auch die beiden Nächte vom Freitag und Samstag zum Tag werden. Besonders für die, die Live-Konzerte lieben und danach zu den Beats der Party-DJs auf dem Stadtplatz und darum herum abtanzen möchten, wird das erste Juli-Wochenende in Kloten gross.

Nach dem Auftakt am Freitagabend, 30. Juni, um 17 Uhr wird der Festbetrieb aufgenommen. Samstags verspricht mit dem Live-Auftritt von Sina das Konzerthighlight im Bezug auf den Besucheransturm zu werden. Gibt es doch die bekannte Walliser Mundart-Rocklady dank Sponsoren aus der nahen Baracca für die Musikfans gratis zu hören auf der grossen Bühne am Stadtplatz.

Sina wird den Zürcher Unterländern durch den bekannten SRF-Walliser und Wahl-Nürensdorfer Rainer Maria Salzgeber vorgestellt. Dieser hatte den Kontakt für deren Gastauftritt in Kloten eingefädelt und wird es sich nicht nehmen lassen, sie selbst anzumoderieren. Doch schon davor gibts beste Unterhaltung auf dem Stadtplatz mit dem Finale von «Kloten sucht das Supertalent» und einem Auftritt der Jason Boon Big Band.

Danach wirds gegen Mitternacht bunt am Himmel, wenn nach den Starts und Landungen der letzten Flugzeuge ein Feuerwerkspektakel den Klotener Himmel erhellt.

Beachparty am Altbach

Nach Mitternacht wird die Stimmung dann vor allem in den Partyzelten angeheizt. Die Neuauflage des Stadtfests hält gleich an mehreren Ecken auf der Festmeile solche Hotspots für Nachtschwärmer und Dancing Queens bereit.

Erste Adresse dürfte das Zelt des Floor-Clubs im Park am Altbach sein. Dort wird eine Beachparty steigen, die gerade passend auf die Sommerferienzeit hin das Fernweh der Gäste kultiviert. Aber auch auf dem Stadtplatz sorgen die Feuerwehr mit einem Après-Ski-Barwagen und der FC Kloten mit einem Partyzelt für Stimmung.

Hockey-Village mit Eisfeld

Ein besonderer Magnet wird voraussichtlich das Hockey-Village, wo die einheimischen Eishockeystars des EHC Kloten und die Unihockeyaner der Jets zusammentun werden. Sie werden ein echtes Mini-Eisfeld herrichten, Autogrammstunden geben und hinter der Bar Drinks ausschenken. Zu später Stunde werde sich das Village in «die coolste Disco des Landes» verwandeln, versprechen EHC und UHC.

Auf der anderen Seite des Stadthauses warten die Panzerknacker, eine Klotener Fasnachtsclique, mit ihrer «Räuberhöhli» auf Gleichgesinnte. Auch dort gibts nebst Grill und Barbetrieb einen DJ, der den Besuchern einheizen wird. Aber auch für einen Festbesuch tagsüber hält der Festführer einige Tipps für die ganze Familie bereit. Rund um die Kirche verkehrt eine Garteneisenbahn zum Mitfahren und im Altbach findet ein Plastikentenrennen statt.

Die Dartspieler können sich im Festzelt der Klotener Dart-Flyers an Turnieren im Pfeilwerfen messen und die Betreiber der neuen Klotener Velolounge veranstalten neben dem Stadtplatz einen Wettbewerb, an dem der schnellste Klotener Velofahrer auserkoren wird. (Zürcher Unterländer)