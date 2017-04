Aus Ordner voller Ideen entsteht Neues

In der kleinen Werkstatt in Weiach riecht es nach Holz. Überall liegen Bretter und Holzstücke herum. Alex Jucker zeigt auf eines seiner Lieblingsstücke – ein altes Eichenbrett, welches ihm bei einem Aushub in die Quere gekommen sei. «Mich fasziniert die Farbe und Struktur dieses verwitterten Brettes», sagt der gelernte Zimmermann. Jucker wird es putzen, ölen, «und irgendwann kommt der zündende Gedanke, was daraus werden soll». Ideen müssen beim 39-jährigen Holzdesignkünstler reifen. «Vielleicht entsteht als Endprodukt eine Bar, ein Zapfhahn, eine Garderobe oder eine Lampe – alles ist möglich.»

Aufwendige Gestaltung

Während er mit der Schwertsäge einen alten Balken entzweischneidet, erzählt er von seiner Leidenschaft für Holz. «Mich fasziniert dieses Material. Es ist natürlich, nachhaltig, veränderbar in Farbe, Form und Struktur.» An Ideen mangelt es dem Holzkünstler nicht. «Ich habe einen Ordner voller Ideen. Das einzige Problem ist die Zeit.» Wert legt Jucker bei seinen Gegenständen auf einzigartige Optik, kombiniert mit Nutzen. «Meine Ideen sind authentisch – ich kopiere nichts.»

Auf zwei selbst gefertigte Objekte ist der Bachenbülacher mit norwegischen Wurzeln besonders stolz – ein Bett und eine Lampe, welche beide das Zuhause von Jucker verschönern. «Das Bett Walhalla ist sehr aufwendig gestaltet, mit dimmbarer Beleuchtung rundum.» Allein die Planung habe rund 40 Stunden in Anspruch genommen. Voller Stolz zeigt er ein Bild der Lampe Crystal mit Holzbalken, welche an einen Kristall erinnern. «Meine Objekte sind gelungen, wenn die ursprüngliche Idee sogar noch übertroffen wurde.»

Beruf mit Holz ein Muss

Schon früh war es für Alex Jucker klar, dass er dereinst einen Beruf wählen würde, der mit Holz zu tun hat. Nach seiner Ausbildung zum Zimmermann machte er zusätzliche Erfahrungen beim Boden- und Plattenverlegen, im Aussendienst und im Verkauf. Von all diesen Erfahrungen kann er nun profitieren, denn viele Kunden erteilen Jucker Auftragsarbeiten. «Vom einfachen Bodenbelag bis zum Esstisch – alle Wünsche werden erfüllt.»

Wenn die Ideen dann wieder danach rufen, umgesetzt zu werden, gebe es oftmals lange Arbeitstage. «Dann vergesse ich die Zeit rund um mich herum, es rattert und arbeitet in meinem Kopf, ich ändere zwei- bis dreimal um, bis ich weiss: Das ist es.» Qualität ist dem ausgeglichenen und naturverbundenen Kunsthandwerker enorm wichtig. «Lieber mache ich etwas von Grund auf neu, als einem Kunden etwas auszuliefern, von dem ich nicht vollkommen überzeugt bin.»

Es rattert im Kopf

Momentan arbeitet er an einem Projekt bei einem Kollegen in den Bergen, der ein Restaurant übernommen hat. Es gilt, die Gartenwirtschaft neu zu gestalten, samt Bänken und Tischen aus Baumstämmen. «Ich muss vor Ort sein. Dann beginnt es in meinem Kopf zu rattern, und die Ideen entstehen.»

An die grösste Panne in seinem Berufsleben erinnert sich Alex Jucker, der auch gerne taucht oder mit der Harley ausfährt, mit einem Schmunzeln. «Ich war am Teichbauen und es goss in Strömen. Ich hatte die Schaufel des Baggers voll mit lehmiger Erde beladen. Plötzlich ist der Bagger seitlich gekippt, und ich wäre beinahe im Teich gelandet.» Inzwischen ist Jucker selbstständig und sein eigener Chef. «Das ist für mich ein grosser Reichtum. Kein Tag ist wie der andere.» Wenn Kunden zu ihm kommen, versuche er, den Leuten die Ideen aus dem Kopf herauszulesen. «Das Schönste für mich ist, zu sehen, dass die eigene Arbeit Anklang findet.»

(Zürcher Unterländer)