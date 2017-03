Aus der Zeit gefallen

In einem Gutachten bezeichnet der Zürcher Heimatschutz (ZVH) das Bauernhaus an der Eschenmosenstrasse 2 in Bachenbülach als «eines der bedeutendsten historischen Objekte in der ganzen Gemeinde». Es gehört, zusammen mit dem Gasthof zur Rose und dem Haus an der Nummer 3 und 5 derselben Strasse, zum historischen Kern der Gemeinde: Entlang der Eschenmosen- sowie der Dorfstrasse entwickelte sich einst das Dorf.

Auf das Alter des Bauernhauses lässt die Inschrift «M H P 1711 H I M B M» schliessen: Beim Datum 1711 handelt es sich vermutlich um das Erbauungsdatum des Hauses. Heute steht Architekt Werner Roffler vor der stattlichen Liegenschaft, einige Bauarbeiter stellen gerade die letzten Arbeiten fertig: Der Zaun muss noch erstellt und diverse Malerarbeiten gemacht werden.

Vorher Nachher

Roffler hat das Bauernhaus zu einem Wohnhaus der besonderen Art umgebaut – und stiess auf ein beeindruckendes Interesse seitens der Bachenbülacher Bevölkerung: Für den Tag der offenen Tür am 21. Januar meldeten sich statt der erwarteten 30 Gästen rund 300 an. «Rückblickend war dies einer der eindrücklichsten Momente, seit ich 2010 das erste Mal in diesem Haus stand», erzählt er.

Jedes Detail war wichtig

Angesichts der Geschichte des Hauses verwundert das grosse Interesse jedoch keineswegs. Der ZVH kam 2010 zum Schluss, dass die Bedeutung der gut erhaltenen Liegenschaft «keine grösseren Eingriffe am ganzen Gebäudekomplex» erlaubten – was dem Architekten und der Bauherrschaft die Arbeit gerade nicht gerade leicht machte, wollte man den Umbau doch wirtschaftlich halten. Beim Umbau und der Einrichtung musste deshalb an jedes Detail gedacht werden. So kamen beispielsweise statt Silikonharzfarbe an der Fassade nur Öl- und Kalkfarben infrage, um den Charakter der Fassade zu schützen.

Auch die auffällige, rautenförmige Verbretterung an der imposanten Scheune, die wohl aus dem späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert stammt und Seltenheitswert hat, sowie die massive Haustür aus derselben Zeit waren schützenswert. Teilweise sind Steckdosen direkt in die alten Holzbalken integriert, wofür sie quer durchgesägt und wieder zusammengeleimt werden mussten. Und in den Dachwohnungen ist der Dampfabzug in der Küche direkt in die Herdplatte integriert, damit der Dampf gar nicht erst zu den empfindlichen Holzbalken zieht.

Rückkehr zu den Ursprüngen

Wirtschaftlich zu bauen bedeutete aber auch, dass nicht das ganze ehemalige Inventar erhalten blieb. Die alten Türen im Hausinnern beispielsweise entsprachen nicht mehr den heutigen Schall- und Feuerschutzauflagen. Auch ein Einbaubuffet und ein unigrüner Kachelofen in der Stube, die wohl aus der Zeit um 1820 stammten, wurden aus Kostengründen vorläufig weggelassen.

Voher Nachher

Im Innern erinnern primär noch die Holzbalken und die Estriche in den Dachwohnungen an die Geschichte des Hauses. Ansonsten finden sich nun elf moderne Wohnungen in der Liegenschaft, von denen neun bereits vermietet sind – die Dachwohnungen sind noch verfügbar.

Erfahrungsgemäss dauere es bei Maisonettewohnungen immer ein bisschen länger, bis sich Mieter zum Einzug entschliessen, meint Roffler. «Schön ist aber, dass in der Liegenschaft jede Wohnung von den anderen verschieden ist. Deshalb kommt in diesem Haus so ziemlich alles Mögliche vor.»

Die Erzählung des Hauses schliesst wenigstens in einer Hinsicht in einem Kreis: Um 1812 werden die Herren Salomon und Heinrich Maag als die ersten Besitzer des Bauernhauses an der Eschenmosenstrasse 2 genannt. Mit der jetzigen Bauherrschaft Ulrich und Esther Maag kehrt das Bauernhaus doch ein bisschen zu seinen Ursprüngen zurück.

