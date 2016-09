Autobahneinfahrt bei Rümlang wird für drei Jahre gesperrt

Das ist starker Tobak für die Autofahrer: Das Bundesamt für Strassen (Astra) schliesst im Rahmen des Ausbaus der A1 die Autobahneinfahrt Seebach in Richtung Zürich/St. Gallen. Die Sperrung beginnt bereits am Donnerstag und dauert voraussichtlich bis im Sommer 2019. Wer von Norden her an den sogenannten Nüsslikreisel heranfährt, kann während dieser Zeit die Auffahrt nach links in Richtung Zürich und St. Gallen nicht mehr befahren. Stattdessen wird der Verkehr via Flughofstrasse zu den Einfahrten «Werft» und «Glattbrugg» umgeleitet. Die Einfahrt von Seebach her bleibt in beide Richtungen möglich.

Der Grund für die dreijährige Sperrung sind Bauarbeiten am sogenannten Stelzentunnel, der Autobahnüberdachung neben dem Glattpark. Um die Arbeiten ausführen zu können, wird laut dem Astra jeweils eine der drei Fahrspuren Richtung Zürich/St. Gallen gesperrt. Damit sinkt die Kapazität der Autobahn. Damit es weniger Verkehr auf dem Abschnitt hat, schliesst das Astra die Einfahrt.

Tunnel erhält Betriebszentrale

Die Überdeckung Stelzen wird im Rahmen des Ausbaus der Nordumfahrung erneuert. Westlich und östlich der Überdeckung werden je eine Rauchtrennwand instand gesetzt und verlängert sowie eine Betriebszentrale gebaut. Die Fundationsschicht und der Asphaltbelag des Trassees werden erneuert. Zudem werden Werkleitungen sowie die Betriebs- und Sicherheitsanlagen ersetzt oder ergänzt.

Anwohner werden Lärm hören

Gebaut wird an sechs Tagen pro Woche von Montag bis Samstag. Ab Ende September erfolgen die Arbeiten im Zweischichtbetrieb zwischen 6 Uhr und 22 Uhr sowie zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. Mitte Dezember 2016 bis Mitte Januar 2017 werden die Arbeiten eingestellt. «Wie bei Bauvorhaben dieser Grösse und Komplexität üblich, kann es gelegentlich zu kurzfristigen Verschiebungen und Änderungen im Bauprogramm kommen», teilt das Astra mit. Die Bauherrschaft würde ausserdem alles daran setzen, Emissionen im Zuge der Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten. «Direkte Anwohner der Baustelle werden den Lärm jedoch wahrnehmen», schreibt das Bundesamt. (Zürcher Unterländer)