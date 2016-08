Bachenbülach feiert seine Heldin

Mit Tränen in den Augen und den Kopf schüttelnd sass Nicola Spirig gestern im offenen Auto und liess sich durch die Menschenmenge immer näher an das Festgelände bei der Mehrzweckhalle in Bachenbülach chauffieren. Vor allem Kinder säumten den Strassenrand, Fähnchen schwenkend und lauthals den Namen der Olympiazweiten skandierend.«Ich musste mich sehr zusammennehmen, um nicht zu emotional zu reagieren», sollte Spirig später sagen, «sonst hätte ich auf der Bühne keinen Ton mehr herausgebracht.»

Man nimmt der Frau mit dem grossen Kämpferherzen die Emotionen ab. Als sie, von der Moderatorin aufgefordert, auf der Bühne noch einmal die vergangenen Tage Revue passieren liess, versagte der Bachenbülacherin immer mal wieder kurz die Sprache. All die Menschen, Fans, Sponsoren, Politiker und nicht zuletzt ihre Familie – fast schien ihr die Menschenmenge ein bisschen zu viel des Guten zu sein.

Ein Bänkli im Brueder oben

Und so schien Nicola Spirig fast ein wenig erleichtert, als sie kurz von der Bühne durfte, weil Gemeindepräsident Franz Bieger ihr und der versammelten Menschenmenge ein Märchen erzählen wollte. Welchem sie doch bitte im Kreise ihrer Familie horchen möge.

Die Pointe des Märchens war, dass die Gemeinde Bachenbülach der Sportlerin ein Bänkli schenkt. «Ein Medaillenbänkli, wunderbar im Brueder oben, zum In-die- Welt-Hinausschauen und um zu sehen, wie schön unsere Schweiz doch ist», erklärte Franz Bieger stolz.

Heute wolle sie es noch nicht Probe sitzen, sagte Nicola Spirig kurz darauf und sichtlich gerührt, «weil ja mein Fest statt­findet. Aber morgen werde ich es mit meiner Familie anschauen gehen».

Ehrenmedaille von Mario Fehr

Das Bänkli im Brueder sollte nicht das einzige Geschenk an diesem Abend bleiben – abgesehen von dem grossartigen Empfang natürlich. Mario Fehr, Regierungsratspräsident des Kantons Zürich, überreichte Nicola Spirig die goldene Ehrenmedaille. Und belustigte mit seiner pointierten Rede das Publikum – zum Beispiel mit dem Spruch: «Was für eine Gemeinde, dieses Bachenbülach, hier dürfen die Politiker sogar noch Märchen erzählen. Wo sonst gibt es das denn noch?» (Zürcher Regionalzeitungen)