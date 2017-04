Bachenbülach soll Tennis-Mekka werden –viele Bülacher bleiben lieber in ihrer Stadt

Noch spielen die 100 aktiven Mitglieder des Tennisclubs (TCB) Bülach auf den drei Sandplätzen zwischen der Stadthalle und der Feuerwehr – doch die Saison, die eben begonnen hat, wird die letzte an der Schwimmbadstrasse sein. Seit sich die Bülacher Stimmbürger 2014 an der Urne dafür ausgesprochen hatten, dass ein allfälliges zentrales Verwaltungsgebäude just auf diesem Grundstück errichtet werden würde, ging die Suche nach neuen Spielmöglichkeiten los.

Für die involvierte Stadtpolitik (das Land gehört der Stadt Bülach) hatte sich bald herauskristallisiert, dass es nunmehr darum gehen müsste, eine Art regionales Tenniszentrum zu schaffen – über die Grenzen der Stadt Bülach hinaus.

Schon zu Beginn der Koordinationsgespräche mit den vier Kreisgemeinden sprach sich Bülachs Regierung für die bereits bestehende Tennisanlage hinter dem Primarschulhaus Halden in Bachenbülach aus; ein Neubau von Tennispläzten, so war man sich bald einig, wäre finanziell nicht zu verantworten – zumal sich auch die Eigentümer der vier Sandplätze (samt Clubhaus) in Bachenbülach bereit erklärt hatten, für ein regionales Angebot Hand zu bieten. Bislang ist auf der Anlage Halden der Verein Yellow Tennis Club (YTC) domiziliert, gegründet 2001, mit derzeit 80 Aktivmitgliedern.

Je 50 000 Franken aus drei Gemeinden

Ende 2016 floss Geld: Die Exekutiven von Bülach, Bachenbülach und Winkel unterstützten den YTC, beziehungsweise mit dessen Bestrebungen, aus den Plätzen ein «Tenniszentrum Zürcher Unterland» zu machen, mit je 50 000 Franken. Bachenbülach wählte dabei die Form von verzinslichen Anteilscheinen am Yellow Tennis Club (YTC), Bülach diejenige eines gleich wie Anteilscheine verzinslichen, befristeten Darlehens. Winkel wiederum gewährte die Unterstützung in Form eines zweckgebundenen, sofort an den YTC weiter zu leitenden, gleichverzinslichen Darlehens an die Gemeinde Bachenbülach.

Am Montag veröffentlichten die drei Gemeinden eine Medienmitteilung, in der sie den geplanten Regionalen Tennissport als «ein starkes Zeichen politischer Zusammenarbeit» preisen. «Die drei Exekutiven honorieren mit ihrer koordinierten finanziellen Unterstützung die Bereitschaft und das Bestreben des YTC und aller Beteiligten, den regionalen Tennissport zu stärken und die notwendige Infrastruktur dafür zu gewährleisten», schreiben die Behörden weiter.

Das finanzielle Engagement werde als wichtigen Schritt für die Zukunft des Tennissports im Zürcher Unterland verstanden. Stichwort: Zukunft. Da steht hinter der Idee des Halden-Projekts auch die Option, dass die Anlage noch um vier zusätzliche Tennisplätze erweitert werden könnte – falls denn Bedarf bestünde.

Und dieser Bedarf hängt vorderhand auch an der Frage, wie viele Mitglieder des Bülacher Tennisclubs nach Bachenbülach wechseln wollen. Wie Bülachs Sportvorsteher Jürg Hintermeister auf seiner Webseite dazu ausführt, würden den Bachenbülachern für die Erweiterung der Anlage rund zwei Jahre Zeit bleiben – inklusive Finanzierungsmodell an die Gemeinden Bülach und Winkel.

TCB bleibt in Bülach und zieht an die Hammerstrasse

Die Hälfte der aktiven Spieler des TCB probieren derzeit die Anlagen in Bachenbülach aus; bis im Juni kostenlos, im Rahmen eines Schnupperangebots, das der YTC den Bülachern gemacht hatte. Derweil entschied die Generalversammlung des TCB am 31. März, dass der Verein in die Bülacher Tenisshalle an der Hammerstrasse umzieht, und zwar per 1. Januar 2018.

Die Halle gehört Ueli Kappeler und hat mit Andrea Schlegel seit Anfang Jahr eine neue Pächterin. Wie TCB-Vereinspräsident Peter Vogelsang ausführt, war es den Mitgliedern des Tennisclubs auch darum gegangen, den eigenen Traditionsverein am Leben zu erhalten. «Die Pläne der Stadt waren klar: Der TCB wäre im Yellow Tennis Club aufgegangen – sprich: aufgelöst worden. Um das zu verhindern, hat die Versammlung dem Umzug an die Hammerstrasse zugestimmt.»

Letztlich musste sich der TCB auf irgendeine Lösung einschiessen – die Mietverträge für die Plätze an der Schwimmbadstrasse laufen so oder so Ende 2017 aus und werden nicht erneuert. Ob das Zentrale Verwaltungsgebäude aber tatsächlich gebaut wird, ist nach wie vor offen. Das Stadtparlament wird im Mai oder Juni über die 27,9 Millionen Franken schwere Kreditvorlage entscheiden – und das letzte Wort hat das Bülacher Volk. (Zürcher Unterländer)