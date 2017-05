Bachs diskutiert Einheitsgemeinde

Die Bachser Behörden müssen nach der gescheiterten Fusion mit Stadel ein weiteres grosses Thema wälzen. Wie im Mitteilungsblatt der Gemeinde kommuniziert wurde, ist bereits im März beim Gemeinderat sowie bei der Primarschulpflege eine Einzelinitiative zur Bildung einer Einheitsgemeinde eingereicht worden. Unter Einheitsgemeinden versteht man diejenigen Kommunen, in welchen nur noch eine lokale Behörde sämtliche kommunalen Aufgaben übernimmt. Es würde zwar noch eine Schulkommission geben, aber keine separate Schulpflege mehr.

Gemeinsame Ressourcen als Vorteil der Einheitsgemeinde

Lanciert wurde das Thema von Thomas Meier. «Für meine Initiative gibt es mehrere Gründe. Erstens entstand sie aus der Enttäuschung über den knappen Fusionsentscheid. Beide Gemeinden hätten bei einem Zusammenschluss nämlich von der gemeinsamen Infrastruktur profitieren können», sagt Meier. «Zweitens würde eine Einheitsgemeinde bewirken, dass unsere kleine Gemeinde in Zukunft Ressourcen zusammenlegen kann.

An der Gemeindeversammlung müsste man zudem nur noch über eine Bilanz sprechen», erklärt er weiter. Meier übt gleichzeitig auch Kritik an der bisherigen Schulbehörde. «Durch die zukünftig kleinere Schulbehörde in einer Einheitsgemeinde, dürfte wieder eine Professionalität im Gremium eintreten, welche unsere Primarschule verdient», sagt Meier weiter. Aus einer familiären Betroffenheit wolle er dazu zurzeit aber keine weitere Stellung nehmen.

Schulpflegepräsidentin nicht von Lösung überzeugt

Bei der Schulpflege, welche im Falle einer Einheitsgemeinde eventuell von fünf Mitgliedern auf drei Mitgliedern schrumpfen würde, ist man von der Idee nicht überzeugt. Das Thema Einheitsgemeinde habe man bereits vor der Fusion in der Behörde diskutiert, sagt Schulpflegepräsidentin Marianne Sharif. «Das Problem der Schule in Bachs ist aber primär ihre Kleinheit», so Sharif. Sie spricht damit die verhältnismässig geringe Anzahl Schüler an und die dafür benötigte Infrastruktur und Personalkosten .

An diesem System würde auch eine Einheitsgemeinde nichts ändern. Sharif gibt zudem noch zwei weitere Punkte zu bedenken. Erstens gäbe es viele Aufgaben, in welche die Schulpflege sowohl in einer Einheitsgemeinde als auch in einer Schulgemeinde zwingend per Volksschulgesetz involviert sei.

Dazu gehören etwa Mitarbeiterbeurteilungen oder Aufgaben in den Bereichen Sonderschulung, Schullaufbahn und Schulentwicklung «Wenn sich diese Aufgaben dann allenfalls auf nur noch drei, statt wie bisher fünf Personen verteilen, wird das Arbeitspensum für den einzelnen Schulpfleger noch höher und das Amt dadurch nicht attraktiver.» Und zweitens werde mit einer Einheitsgemeinde eine weitere Hierarchiestufe in die Organisation des Schulalltags eingebaut. Eltern würden zuerst an die Lehrer gelangen, von dort zum Schulleiter, anschliessend an die Schulpflege und bei einer Einheitsgemeinde womöglich auch noch an den Gemeinderat.

«Nach dem Scheitern der Fusion mit Stadel hatten wir uns darauf eingestellt, die verbleibenden Monate der Legislatur unseren Kernaufgaben zu widmen und strategische Überlegungen auf später zu vertagen. Aber wir haben mit dieser Initiative einen Anstoss erhalten und daher werden wir uns dieses Thema nun auch nochmals genau anschauen», sagt Sharif «und zwar schon vor der Urnenabstimmung zur Erheblicherklärung.»

Entscheid fällt frühestens im nächsten Jahr

Der Bachser Gemeindepräsident Emanuel Hunziker hingegen sieht durchaus auch Chancen einer Einheitsgemeinde: «Die Schulkommission könnte sich dann wirklich um die Schule kümmern und müsste nicht auch noch eine Rechnung führen und Liegenschaften verwalten», sagt er. Möglich sei zudem, dass die Kommunikation zwischen Gemeinderat und Schule bei einer Einheitsgemeinde besser wäre, weil die Kommission und der Gemeinderat in diesem System näher zueinander rücken würden. Und nicht zuletzt könnte man dadurch in Bachs vielleicht das Sekretariat der Schule mit der Verwaltung der Gemeinde zusammenlegen, was die Qualität für den Bürger erhöhen würde.

In einem nächsten Schritt wird das Thema Einheitsgemeinde nun zuerst an der Gemeindeversammlung am 12. Juni besprochen. Dann werden Gemeinderat und Schulpflege weitere Informationen dazu bekanntgeben. Da eine vorberatende Gemeindeversammlung aber in der Gemeindeordnung nicht vorgesehen ist, wird es an der Versammlung voraussichtlich keine Möglichkeit geben, Anträge dazu einzureichen oder eine Diskussion führen zu können.

Die Stimmbürger werden aber bis spätestens Ende 2017 an der Urne über eine Erheblichkeitserklärung abstimmen können. Sollten sie dieser zustimmen, wird das Projekt weiter ausgearbeitet und in einem zweiten Schritt erfolgt dann eine weitere Urnenabstimmung darüber, ob die Schulgemeinde aufgelöst wird, während gleichzeitig eine neue Gemeindeordnung angenommen werden kann.

Wann das soweit sein wird, ist noch unklar. Denn im Frühling 2018 stehen auch in Bachs Erneuerungswahlen für Gemeinderat und Schulpflege an. Für die Gemeinde stellt sich daher die Frage, ob es ein derart grosses Projekt noch vor der Erneuerungswahl durchpeitschen will oder ob es diesen Entscheid erst nach den Wahlen fassen will – mit einer möglicherweise veränderten Behörde. (Zürcher Unterländer)