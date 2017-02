Bachserstrasse ist ab Montagfür mehrere Monate gesperrt

Wer in den nächsten drei Monaten von Steinmaur nach Bachs oder umgekehrt will, muss einen Umweg über Neerach und Stadel in Kauf nehmen. Ab nächstem Montag, 6. März, saniert der Kanton die Bachser- und Bachsertalstrasse zwischen den beiden Gemeinden nämlich und die Strasse wird vollständig gesperrt. Nur die Zufahrt für die Anwohner der Strasse in Steinmaur bleibt offen, wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt.Bis Ende Mai wird der Ausserortsbereich saniert. Der Radweg bleibt während der Bauzeit stets offen, es gibt gemäss Kanton höchstens einzelne lokale Umleitungen.

Bus 515 statt 535 nach Bachs

Im Innerortsbereich von Obersteinmaur dauern die Werkleitungs- und Sanierungsarbeiten vom 6. März bis Ende Juli, also rund fünf Monate. Gemäss Tiefbauamt erfolgen die Arbeiten in mehreren Etappen. Die Zufahrt über die Riedter- oder Neeracherstrasse bleibt für Anwohner mit Ausnahme des Deckbelageinbaus stets offen.

Die Buslinie 535 fährt bis im Mai nicht via Bachs, sondern via Neerach von Steinmaur nach Stadel, ohne Halt in Bachs. Die Erschliessung von Bachs erfolgt mit der Linie 515, die zwischen Bülach und Stadel verkehrt und während der Bauzeit bis Bachs verlängert wird. (Zürcher Unterländer)