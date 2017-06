Bassersdorfer reichen Initiative für «grüne Schule» ein

Ab diesem Monat sollen die Schulanlagen Mösli/Steinlig in Bassersdorf in Etappen saniert werden. Diese Gelegenheit lassen sich vier Bassersdorfer nicht nehmen – sie wollen auf den Dächern der neuen Anlagen Solarpanels sehen und ein Zeichen für erneuerbare Energie setzen. Gestern Mittag haben Eduard Hofmann (FDP), Fritz Kauf (SP) und Friedrich Schneider (EVP) der Gemeindekanzlei eine Initiative mit 72 Unterschriften eingereicht. Der vierte im Bunde ist der Parteilose Fritz Maurer.

Die sechs Unterschriftenbögen seien als erstes Signal zu verstehen, weil der Umbau bald beginnen soll. Weitere Unterschriftenbögen folgen Ende des Monats. Hofmann stand nicht zum ersten Mal mit einer Initiative in der Gemeindekanzlei: 2016 hatte er sich mit zwei weiteren Initianten für einen Ortsbus in Bassersdorf eingesetzt, allerdings erfolglos.

Die Photovoltaik-Initiative hat zum Ziel, auf den Dächern aller zu renovierenden Schulhäuser der Gemeinde Solaranlagen zu bauen – und zwar schon ab dem laufenden Jahr. Die Schrägdächer der Schulanlagen Mösli/Steinlig würden dem Vorhaben rund 4100 Quadratmeter Platz bieten.

«Gewinn ist garantiert»

Auf diesem Weg solle die Gemeinde eine Vorbildfunktion in Energiefragen einnehmen, argumentiert Hofmann – «nach dem nationalen Ja zum Energiegesetz am 21. Mai erst recht». Er ist ausserdem davon überzeugt, dass die Bevölkerung ein Interesse an einer langfristigen Lösung habe. Und: «Uns ist wichtig, dass der Steuerzahler dabei nicht belastet wird.» Die Initianten setzen auf einen Energieförderkredit, den die Gemeinde aufnehmen und mit dem Gewinn der Solaranlagen in Raten abbezahlen würde – und der sei garantiert.

Gemäss den Schätzungen der Initianten würde eine Anlage, die ins Dach eingebaut wird, rund 1,8 Millionen Franken kosten und einen jährlichen Ertrag von rund 110 000 Franken einbringen. Eine Anlage, die auf den Ziegeln montiert wird, wäre demgegenüber mit 1,3 Millionen Franken günstiger, würde aber auch «nur» einen Ertrag von knapp 96 000 Franken einbringen.

«So oder so liegt nach 15 Jahren Betrieb ein Gewinn vor», sagt Hofmann. Ausserdem handle es sich bei diesen Angaben um Maximalbeträge, da mit einer je eigenen Netzeinspeisung aller Dachteile gerechnet wurde. Technisch und finanziell wäre eine zentrale Einspeisung sinnvoller.

Dass sich Investitionen in Solaranlagen für Gemeinden lohnen können, zeigte die Nachbarsgemeinde Nürensdorf vor drei Jahren. Auf dem Dach des Hatzenbühl-Schulhauses wurden fast 400 Solarmodule installiert. Nicht nur lag die Errichtung des «Solarkraftwerks» kostenmässig deutlich unter dem bewilligten Rahmenkredit – es brachte auch rund 17 Prozent mehr Leistung als erwartet, und das in einem wettermässig schlechten Sommer.

Dieses Erfolgsprojekt haben die vier Bassersdorfer ohne Frage im Hinterkopf. Allerdings hat der Heimatschutz in Bassersdorf ein Wort mitzureden, was in Nürensdorf nicht der Fall war – denn die Schulanlage Mösli/Steinlig ist als schutzwürdig deklariert.

Überraschung im Gemeinderat

Gemeinderat Christoph Füllemann, zuständig für die Finanzen und Liegenschaften von Bassersdorf und damit für den Umbau der Schule, war über das Engagement der vier Männer überrascht. «Zur Stimmung im Gemeinderat bezüglich der Initiative kann ich mich derzeit nicht äussern, aber mich erstaunt sie schon. Genau zu diesem Thema treffen wir ja bereits Abklärungen.» So hat der Gemeinderat den Kredit für eine Studie gesprochen, in deren Rahmen auch Vorabklärungen zu Solaranlagen eingeplant seien.

«Das wurde aber schon eingefädelt, bevor wir überhaupt von der Initiative wussten.» Er ist aber der Überzeugung, dass die Ausgabe nicht ohne eine Gemeindeversammlung genehmigt werden könne. «Ausserdem ist allein schon die Unterbringung der Schüler in der Zeit des Umbaus eine riesige Rochade.» Zeitliche Verzögerungen seien ein zusätzliches Hindernis.

