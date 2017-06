Bauernhaus steht noch auf Stelzen

Die nackten Hauswände stehen wie auf Stelzen und muten ein wenig seltsam an. Auf zwei Seiten hat es gar keine Wände mehr. In der Baulücke an der Bahnhofstrasse 43 in Dietlikon ist der eine Teil des Bauernhauses komplett ausgehöhlt. Das Dach ist auf einer Seite mit Planen abgedeckt. Auf dem eindrücklichen Bauplatz entstehen gemäss Verkaufsunterlagen von Früh Immobilien bald elf Eigentumswohnungen, eine Gewerbefläche und eine Büro­räumlichkeit. Das unter Denkmalschutz stehende Haus wird umgebaut und mit einem Neubau ergänzt.

Wohnungen sind im obersten Preissegment

Früher war im Erdgeschoss ein Blumenladen, dann ein Zigarrengeschäft und später ein asiatischer Detailhandel untergebracht. Im historischen Kopfbau werden jetzt zwei 4,5-Zimmer-Wohnungen realisiert. Speziell ist, dass im Neubau nebst einem Personen- auch ein Autolift eingebaut wird. Die Wohnungen werden hochwertig ausgebaut und sind im obersten Preissegment angesiedelt. Das Gebäude soll im Herbst 2018 bezugsbereit sein. Die Gartenfläche, von der Bahnhofstrasse einsehbar, bleibt bestehen und wird hinter dem Haus noch erweitert.

(Zürcher Unterländer)