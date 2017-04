Belair-Mitarbeitende erhalten Sozialplan - wenn sie nicht krank sind

Ab November wird die Belair nicht mehr fliegen. Die Glattbrugger Airline hat den Kanton letzte Woche und seine 220 Mitarbeitenden gestern über eine Massenentlassung per 31. Oktober informiert. Dann läuft die seit kurzem praktizierte Lösung – Belair-Mitarbeitende fliegen ab Kloten für die Ferienairline Niki – aus und wird nicht verlängert. Dem Personal wurden gestern zwar erneut mögliche «Strohhalm»-Lösungen präsentiert, konkret sind dies aber weiterhin nicht. Die Belair rechnet offenbar selber nicht mehr damit, dass eines dieser Projekte zustande kommt, weshalb noch im April die Kündigungen ausgesprochen werden.

Sechs Monate Lohn als Abfindung

Dies obwohl das Personal der Glattbrugger Airline vor drei Monaten eine Jobgarantie bis März 2018 erhalten hatte. Dieses Versprechen wird nun in eine Abfindung umgewandelt. Konkret erhält das Personal ab November weitere sechs Monatslöhne ausbezahlt. Dafür wird der Schnitt der letzten zwölf Löhne als Grundlage genommen, weil der Lohn auch flugstundenabhängig ist und somit monatlich schwanken kann.

Co-Piloten und Flight Attendants können per November zudem zur Air Berlin wechseln und erhalten dafür eine «Umzugspauschale» von 5000 Euro. Zumindest für die 130 Schweizer Angestellten der Belair ist so ein Wechsel nach Berlin oder Düsseldorf eine kaum akzeptable Lösung. Für Captains gilt diese Regelung ohnehin nicht.

Wer am Standort Zürich eine Anschlussbeschäftigung bei Air Berlin (oder der «Strohhalm»-Lösung, falls diese zustande kommt) angeboten erhält, muss diese hingegen annehmen oder die Abfindung wird gekürzt.

Sozialplan nur ohne Aufmucken

Die Abfindung nennt Belair einen «freiwilligen Sozialplan». Er sei freiwillig, weil weniger als 250 Mitarbeitende betroffen sind, heisst es im Sozialplan. Gut für die Belair: Noch Ende 2016 hatte die Firma knapp 300 Angestellte, die Turbulenzen und Ungewissheit der letzten Monate brachten aber schon mehrere Dutzend dazu, freiwillig abzuspringen.

Brisant am Sozialplan ist ein spezieller Punkt, der auch an der Mitarbeiterinformation gestern in Glattbrugg mündlich als Bedingung formuliert wurde: Kein Aufmucken. Namentlich keine Streiks und keine massenhaften Krankschreibungen, wie das anfangs Jahr der Fall war, als der Mutterkonzern Air Berlin die Belair schliessen wollte. Die verunsicherten Mitarbeitenden blieben damals zu Hause, anstatt mit Existenzängsten belastet zu fliegen - eine Entscheidung, die hierzulande gelobt wurde. Keine Freude an solchen Zuständen mit gestrichenen Flügen hat allerdings die Etihad in Abu Dhabi, welche wesentlich an Air Berlin, Belair und Niki beteiligt ist.

Nicht mehr Absenzen als im Vorjahr

Konkret bedeutet die Bedingung, wie sie im Sozialplan formuliert ist, dass der Flugbetrieb «stabil» verlaufen muss, damit die Abfindung zustande kommt. Stabil wird dabei folgendermassen definiert: Es dürfen in einem Monat nicht mehr Mitarbeitende fehlen als im Vorjahresmonat. Melden sich also beispielsweise im April 2017 mehr Crew-Mitglieder krank, als dies im April 2016 der Fall war, gilt das nicht als «stabil». Ausgenommen sind Flugausfälle durch technische oder wetterbedingte Störungen.

Was wie eine Erpressung tönt, dürfte auf das Personal genau diese Wirkung haben. Erkranken mehrere Mitarbeitende unverschuldet gleichzeitig, werden die Werte des Vorjahres so womöglich überschritten. Diese Bedingung, die als eigentliche Drohung im Raum steht, dürfte somit dazu beitragen, dass die Verunsicherung beim Personal zunimmt - man wird den ganzen Sommer über nie sicher sein können, ob es der Sozialplan dann auch wirklich zur Anwendung kommt. Die Vermutung liegt nahe, dass die Mitarbeitenden dann lieber krank arbeiten gehen, als dass ihre Abwesenheit womöglich den Sozialplan für 200 Kollegen gefährdet.

Keine Stellungnahme von Belair oder Air Berlin

Belair-CEO Stefan Zuber und Flugbetriebs-Chef Manuel Burgauer wollten zum Sozialplan und dessen Details keine Stellung nehmen und verwiesen an die Pressestelle. Diese gab bis anhin keine Antwort auf die Anfragen des ZU. (Zürcher Unterländer)