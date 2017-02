Berner Theater sorgt für viele Lacher

Der einzige Mann, der auf dem Hof der beiden Schwestern Lotti und Lisel Guggisberg geduldet wird, ist der etwas naive Knecht Housi. Alle anderen Männer landen im Güllenbad. So auch Fredy Lehmann, der Emil Buecher spielt. Dieser ist heimlich in Lotti verliebt und will ihr die Aufwartung mit einem Blumenstrauss machen. Aber dafür haben die kauzigen Schwestern kein Gehör.

Theaterspiel hält alleBeteilgten fit

Das Lustspiel vom Bernerverein Zürcher Unterland gelangt dieses Jahr sieben Mal zur Aufführung. Der Verein besteht aus einer Theatergruppe und einem Jodlerchor und jeder, der dem Berner Brauchtum angetan ist, ist herzlich willkommen mitzumachen.

Der Chor stand zwar am Mittwochabend nicht auf dem Programm, dafür aber zeigten die sieben Akteure auf der Theaterbühne vollen Einsatz. Fredy Lehmann, der Präsident des BVZU ist seit bald 30 Jahren mit dabei. «Theater erleben wir doch jeden Tag, ob am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, da bekommen wir wenigsten an sieben Abenden noch einen Applaus dafür», meinte er schmunzelnd und mit Schalk in den Augen.

Es fordere ihn heraus, jedes Mal in eine andere Rolle schlüpfen zu können und ausserdem halte das Auswendiglernen geistig fit. «Unsere älteste Schauspielerin ist über 80. Zudem motiviert uns der Applaus des Publikums sehr und gibt uns den Anstoss weiter zu machen.»

Die Theatermitglieder begannen bereits im September mit den Proben. Ab Oktober wurde zweimal wöchentlich geübt. Dies unter der Anleitung von Regisseur Jan von Rennenkampff, der das Ensemble schon seit 10 Jahren begleitet. Den letzten Schliff für das neue Stück bekamen alle im Januar im Toggenburg während eines Intensivwochenendes. Dass es sich gelohnt hat bewiesen auch die Stimmen aus dem Publikum. «Die spielen ja wie Profis», meinte zum Beispiel eine Zuschauerin in der Pause.

Geld alleinmacht nicht glücklich

Die Schwestern Lotti und Lisel müssen plötzlich doch noch einen Heiratswilligen finden. Dies weil eine Erbschaft ansteht aber nur unter der Voraussetzung, dass eine der beiden innert einer Woche heiratet. Wie sie das dann anstellen, kitzelte nachhaltig die Lachmuskeln des zahlreich erschienen Publikums. Nicht einmal den Knecht Housi können sie, trotz Millionenerbschaft, von einer Heirat überzeugen.

Zuschauer Hans Ammann aus Neerach meinte denn auch lachend: «Lieber gesund und glücklich sein als wegen viel Geld eine dieser Frauen heiraten zu müssen.» Und Claudia Moser, Freienstein, genoss den wunderbaren Berner Dialekt. «Eigentlich bin ich ja Bernerin aber da ich in Zürich aufgewachsen bin, spreche ich den Dialekt leider nicht. Dafür besuche ich regelmässig meine Verwandten im Bernbiet.»

Claudia Moser war mit acht weiteren Frauen zum Anlass gekommen, die zusammen mit der Darstellerin Liseli Keller-Fähndrich in einer Nähgruppe sind. So bewunderte die kleine Fangruppe nicht nur das Schauspiel, sondern genoss zum Abschluss auch das typisch bernische Dessert «Merängge mit Nidle».

(Zürcher Unterländer)