Beton macht Freibad teurer

Im letzten Oktober hat die Sanierungsetappe Nummer zwei des Bülacher Freibads begonnen. Jetzt teilt der Stadtrat mit, dass er einen Zusatzkredit von 144 000 Franken dafür bewilligt hat. Der Grund: Sämtliche Leitungen des Beckenumgangs und die Leitungen zum Abwasserpumpschacht sind einbetoniert. «Das ist völlig unüblich», schreibt der Stadtrat in seiner Mitteilung und «es führt zu unvorhersehbaren Mehraufwendungen».

Tatsächlich war es für die Beck Schwimmbadbau AG, die als Generalunternehmerin der Sanierung figuriert, nicht absehbar, dass die Leitungen in Beton eingelassen sein würden. So sagt etwa der Projektzuständige bei der Firma, Raffael Husa: «In den sieben Jahren, die ich mich jetzt mit der Sanierung von öffentlichen Freibädern beschäftige, hab ich das noch nicht angetroffen.»

Wie viele andere Bäder, die wie das Bülacher Freibad in den 50er-Jahren erbaut worden sind, über einbetonierte Leitungen verfügen mögen, könne er nicht sagen, «aber Standard ist das ganz sicher nicht». Üblicherweise würden die Leitungen eingekiest oder eingesandet.

Synergien nutzen

Die Mehraufwendungen für die Stadt ergeben sich gemäss Husa aus der Tatsache, dass die alten Leitungen zu klein konzipiert sind, als dass damit die aktuellen ISO-Normen für die Funktionsweise von Bädern eingehalten werden können. Dass in Bülach zusätzliche Leitungen verlegt werden müssten, war von vornherein klar – nicht aber, dass dafür Betonarbeiten nötig sind.

In den 144 000 Franken ist allerdings auch das Auffüllen der vier so genannten «Durchschreitebecken» enthalten; also der Beckenzugänge mit den Duschen. «Werden diese im Rahmen der Freibadsanierung gefüllt, können Synergien mit den aktuellen Bauarbeiten genutzt werden», heisst es von der Behörde. Zudem würden damit «Stolperfallen entfernt».

Die Sanierung der Bülacher Freibadanlage, die der Zürcher Architekt Ernst Gisler in den 50er-Jahren gebaut hatte, ist ein Etappenprojekt: In einer ersten Phase wurde 2012 die Badewassertechnik ersetzt. Im September 2016 hat das Parlament dann einen Kredit von knapp 1,5 Millionen Franken für die Sanierung der Becken gesprochen; der Gemeinderat ergänzte den ursprünglichen stadträtlichen Antrag (1,3 Millionen) um die Entfernung der schwermetallhaltigen Farbe aus den Schwimmbecken. Gemäss Zeitplan sollte die Freibadsaison Mitte Juni 2017 eröffnet werden können. (Zürcher Unterländer)