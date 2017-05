Buchser Geschichte bewegend erzählt

Die Turnhalle im Schulhaus Zihl mit Sprossenwänden und Reckstangen bot einen eher nüchternen Rahmen für einen Gottesdienst. Und dennoch: Vor dem traditionellen Bannumgang erlebten die Besucher einen würdigen Anlass. Darum besorgt waren die stellvertretende Pfarrerin der reformierten Kirche, Miriam Levy, der katholische Pastoralassistent des Vereins Sankt Mauritius, Rolf Knepper, und der Pfarrer der Chrischonagemeinde Buchs, David Ruprecht.

Begleitet wurde die ökumenische Feier am Auffahrtstag vom Musikverein Buchs unter der Leitung von Dirigent Mathias Gisler und dem Trio Jean-Luc Herren, Yvonne Mader und Johannes Hampt. Anschliessend trennten sich Einwohnerinnen und Einwohner, je nach Wohngebiet, in zwei Gruppen. Die Gruppe Rot führte Gregor Ambühl und Ruedi Schlatter an. Ambühl wohnt seit 17 Jahren in Buchs und interessiert sich für die Geschichte seines Wohnorts. Schlatter, aktiver Landwirt, wuchs in Buchs auf. Ihn interessiert vor allem die Landwirtschaftsgeschichte der Gemeinde im Furttal.

Bei einem ersten Halt orientierte Ambühl über die Geschichte der ehemaligen Schweizerischen Nordostbahn. Diese Bahnverbindung wurde 1877 eröffnet. Bis dahin gab es im Furttal keinen Bahnanschluss. Nur zwei Monate später hielten die ersten Züge der Konkurrenz, der Nationalbahn, in Buchs an. Die Gemeinde wurde bis ins Jahr 1969 von zwei Bahnlinien bedient, ein aus heutiger Sicht kaum nachvollziehbarer Luxus.

Oberhalb des Quarzsandbergwerks erhielt die Gruppe Rot Informationen über die geologischen Entwicklungen des Furttals. Fünfzehn Mal bedeckte Eis des Linthgletschers die Gegend. Die Eismassen hinterliessen Geröll und es bildet sich am südlichen Lägernhang ein See. Die Korrektur des Furtbachs entsumpfte den Talboden, Rückhaltebecken vermeiden heute bei starken Niederschlägen Überschwemmungen.

Der Quarzsand, der in die Glasi nach Bülach transportiert wurde, verlor seine Bedeutung, 1920 wurde der Abbau eingestellt. Aber schon vorher brachte das 1906 eröffnete Restaurant neben dem Bergwerk oft einen höheren Gewinn als der Quarzsandabbau.

Stürme und Panzersperren

Bei einem Zwischenhalt mit Verpflegung gab es einen Wettbewerb auszufüllen. Dabei war auch Andrea Ambühl, sie bewältigte den Bannumgang mit ihrem Elektrorollstuhl. An einem weiteren Posten berichtete Förster Daniel Dahmen, begleitet von seinem Hund Pollux, über neuzeitliche Waldbewirtschaftung mit Einzellnutzungen. Allerdings macht die Natur oft nicht mit. Der Sturm Lothar riss vor bald 20 Jahren ganze Fichtenbestände um und Borkenkäfer richteten weiter grossflächige Schäden an. Sorgen bereitet dem Förster seit einigen Jahren das Eschentriebsterben.

Der ehemalige Brunnenmeister Hans Murer berichtete über die im zweiten Weltkrieg erstellten Panzersperren auf dem Gemeindegebiet. Anfangs glaubte man, mit eingeschlagenen Tannenpfählen die Wehrmacht am Durchkommen hindern zu können. Erst 1942 ersetzten Hindernisse aus Stahl und Beton die bereits verfaulenden ersten Sperren. Noch heute findet man einige übriggebliebene Betonpoller im Wald.

Betriebswart Ruedi Langmeier orientierte beim Reservoir auf einer Höhe von 584 Metern über die Gruppenwasserversorgung Furttal, an der 13 Gemeinden angeschlossen sind. Der Gemeinde Buchs ist ein Maximalverbrauch von 3100 Kubikmeter Wasser pro Tag zugeteilt, hauptsächlich Grundwasser, in Spitzenzeiten auch Wasser aus dem Zürichsee.

Mit einem Apéro beim Bruderhof konnten sich die Besucher aufs grosse Finale, das gemeinsame Mittagessen auf dem Pausenplatz des Schulhauses Zihl, einstimmen. Gemeindepräsident Thomas Vacchelli begrüsste die über 300 Gäste in einer erfrischend kurzen Ansprache und riet: «Tragen wir Sorge zur Schweiz, zu unserem Dorf und geniessen die frohen Stunden, wie wir sie heute erleben durften.» (Zürcher Unterländer)