Bülach benötigt viel fremde Hilfe

Das Wichtigste vorweg: Die Bülacher sind auf einiges an fremder Hilfe angewiesen, um auch in der kommenden Saison noch derregionalen 2. Liga anzugehören. Aber die Chancen darauf, dass morgen Sonntag in der letzten Meisterschaftsrunde ab 14 Uhr auf einmal alles für das Team von Trainer Mario Nicolo laufen könnte, stehen besser, als auf den ersten Blick ersichtlich. Und das, obwohl das Glück der Equipe aus der Bezirkshauptstadt in den vergangenen Wochen in keinster Weise hold gewesen war.

Gleich 9 der 26 regionalen Zweitligisten des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) droht noch immer der Abstieg, während Zürich-Affoltern als Tabellenletzter der Gruppe 1 sowie Töss als Schlusslicht der Gruppe 2 bereits als Absteiger feststehen. Alle gefährdeten Teams hoffen indes, dass eine Etage weiter oben, in der 2. Liga interregional, Gruppe 5, der ak­tuelle Tabellenviertletzte Blue Stars Zürich heute Samstag den Ligaerhalt schafft.

Hoffen auf die Blue Stars

Die Stadtzürcher brauchen im Derby in Dietikon einen Punkt, dann sind sie gerettet. Doch auch wenn die Blue Stars im Limmattal verlieren, besteht Hoffnung, dass sie nicht absteigen müssen. Erstens muss Verfolger Lenzburg auch erst einmal siegen, und zweitens könnten die Blue Stars sogar noch als Drittletzter denLigaerhalt schaffen. Und zwar dann, wenn sie von allen Drittletzten der sechs Gruppen der2. Liga interregional die Saison mit mindestens der zweithöchsten Punktzahl beenden.

Die Chancen der Blue Stars Zürich auf einen Punktgewinn beim Tabellenfünften Dietikon stehen insofern gut, als der Gastgeber am vergangenen Samstag in Höngg ersatzgeschwächt angetreten war und sich dort gleich drei Spieler eine Rote Karte einhandelten. Den Limmattalern werden gegen die Blue Stars deshalb gleich mehrere Stammspieler fehlen. Langer Rede kurzer Sinn: Schaffen die Blue Stars den Ligaerhalt in der 2. Liga interregional, dann steigen lediglich fünf statt sechs Teams aus der regionalen 2. Liga ab. Derjenige Drittletzte der beiden Gruppen, der mehr Punkte auf dem Konto hat, verbliebe in diesem Fall in der 2. Liga.

In der Gruppe 1 kämpfen Unterstrass (31 Punkte/68 Strafpunkte), Schlieren (31/77), YF Juventus Zürich II (29/104) und Kilchberg-Rüschlikon (27/51) um den Ligaerhalt, während in der Gruppe 2 Stäfa (31/65), Gossau (31/72), Küsnacht (30/101), Wiesendangen (29/56) und sogar Bülach (27/49) eine Chance auf die Rettung haben.

Unter der Voraussetzung, dass die Zürcher Blue Stars in der 2. Liga interregional verbleiben, hielte sich Bülach bei folgendem Ausgang morgen Nachmittag in der regionalen 2. Liga. Erstens: YF Juventus Zürich II, der Drittletzte der Gruppe 1, gewinnt sein Heimspiel gegen Lachen/Altendorf nicht. Zweitens: Falls dies passiert, darf in der Gruppe 2 Wiesendangen sein Heimspiel gegen die achtplatzierte SV Schaffhausen nicht gewinnen – oder Küsnacht verliert zu Hause gegen den Tabellenvierten Regensdorf. Das alles kommt freilich nur dann zum Tragen, wenn Bülach beim bereits abgestiegenen Töss gewinnt und das Team von Trainer Mario Nicolo dabei höchstens einen Strafpunkt mehr kassiert als zeitgleich Kilchberg-Rüschlikon in der Gruppe 1. Darauf wird es freilich nur dann ankommen, wenn die mit Bülach punktgleichen Linksufrigen ihrerseits beim Schlusslicht Zürich-Affoltern siegen.

Bülach steigt dagegen auch mit einem Sieg in Töss als Vorletzter der Gruppe 2 ab, wenn Wiesendangen gegen die SV Schaffhausen gewinnt und Küsnacht zu Hause gegen Regensdorf mindestens remis spielt. Dann würde es den Unterländern auch nichts gebracht haben, dass sie von den neun gefährdeten Teams momentan am wenigsten Strafpunkte (49) aufweisen.

Das schwierigere Szenario

Falls es am Samstagabend dennoch zum Abstieg der Blue Stars Zürich aus der 2. Liga interregional kommt, verändert sich eine Etage tiefer die Ausgangslage markant: Dann steigen beide Tabellendrittletzten der Gruppe 1 und der Gruppe 2 der regionalen 2. Liga ab. Für Bülach hiesse das, in der Rangliste Wiesendangen und Küsnacht überholen zu müssen, um vom zweit- auf den viertletzten Platz vorzustossen. Konkret: Bülach muss in Töss gewinnen, Wiesendangen darf die SV Schaffhausen nicht schlagen und Küsnacht muss gegen Regensdorf verlieren.

Eines steht fest: Die Wahrheit liegt morgen Sonntag ab 14 Uhr auf dem Platz. (Zürcher Unterländer)