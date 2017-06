Bülacher sollen an Workshops Identitäten schaffen

Seit dem Jahr 2000 ist die Stadt Bülach von 14 000 auf knapp 20 000 Einwohner gewachsen. Und die Tendenz zeigt weiterhin steil nach oben. Insbesondere weil mit Bülach Nord ein neuer Stadtteil entsteht, sah sich Stadtregierung dazu veranlasst, die Frage nach der Quartieridentität oben auf die Liste der Legislaturziele zu setzen.

Neben dem Wirtschaftskonzept (in Arbeit) und dem gemeinsamen kommunalen Richtplan mit den vier Kreisgemeinden (auch in Arbeit), soll nun also die Quartierbevölkerung einen Teil der Antwort auf die Frage liefern, in welche Richtung sich das Regio-Zentrum in den nächsten Jahren entwickeln soll. An einer öffentlichen Informationsveranstaltung am Donnerstag hat Stadtpräsident Mark Eberli die Idee wie folgt beschrieben: «Die Frage, wie wir miteinander leben, wie unser Gemeinwesen funktioniert.

Das wollen gemeinsam mit der Bevölkerung aktiv planen.» Insbesondere das Stadtzentrum wolle man eben nicht «einfach geschehen lassen.» Stattdessen suche man jetzt nach «realistisch machbaren und politisch tragfähigen Massnahmen», die in der nächsten Legislatur umgesetzt werden können, so sagte Eberli.

Thematische Schwerpunkte

Worin diese Massnahmen letztlich bestehen werden, das sollen nun thematische Workshops zeigen, die man mit der Bevölkerung in den einzelnen Quartieren durchführen möchte; im Herbst 2017 und im Frühling 2018. Konkrete Daten und Veranstaltungsorten will Eberli im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung am 26. Juni liefern. Danach sollen Infoflyers für die Bevölkerung folgen.

Eine grobe Stossrichtung dieser Workshops ergibt sich aus der «Grundlagenarbeit», die man seit 2004 in Begleitung der Zürcher Moderat GmbH vorgenommen hatte. Nebst einer fundierten Bevölkerungsprognose, dem Richtplanprojekt und einer Schulraumplanung wurden bereits Interviews mit einzelnen Einwohnern und mit Vertretern von Organisationen aus unterschiedlichen Bereichen geführt.

Als Erkenntnisse daraus resultierten vier thematische Schwerpunkte, die Bülach offenbar am meisten beschäftigen: Erstens die Angst, dass durch das Wachstum das Zugehörigkeitsgefühl verloren gehen könnte. Zweitens die Befürchtung, dass Grünflächen und Freiräume verschwänden. Drittens der Wunsch nach einem lebendigen Stadtzentrum mit einem guten Gewerbemix. Und viertens die Forderung nach Begegnungsorten und Treffpunkten. «An diesen Themen sollten wir an den Workshops arbeiten», sagte Mark Eberli.

Welche Quartiere?

Wie man eine Alstadt konkret belebt und neue Begenungsorte als solche wahrnehmbar macht, das ist nicht eben leicht zu beantworten. Punkto Quartiere kommt erschwerend hinzu, dass für so manch einen alteingesessenen Bülacher unklar ist, welches überhaupt die Quartiere sind. «Tatsächlich ist Bülach für viele einfach das ‹Städtli›», sagte Eberli am Rande der Veranstaltung. Eine quasi «amtliche» Quartieraufteilung gibt es gar nicht.

Allerdings: Als die Stadtpolizei 2013 ein Elektrogefährt anschaffte und verkündete, man wolle damit in den «Quartieren» präsent sein, lieferte sie dazu immerhin einen «Übersichtsplan Quartiere», der bis heute auf der Webseite der Stadt herunterzuladen ist. Dieser Plan teilt Bülach, lässt man Nussbaumen, Eschenmosen und Heimgarten ausser Acht, in sieben Teile. Hinzukommen könnte Bülach Nord (das Gebiet zählt gemäss Polizeikarte aktuell zum Soliquartier), das als kompletter Neubau die wenigsten Schwierigkeiten haben dürfte, sich als eigenes Quartier zu begreifen.

Ganz im Fokus bleibt das Zentrum der Stadt, vom Bahhof über Bahnhof- und Kasernenstrasse zur Altstadt. Dort dürfte man seitens der Stadtpolitik am gespanntesten darauf sein, welche Massnahmen sich die Einwohner (und Gewerbler) an den Workshops ausdenken werden. und nicht minder interessant wird es sein, abzuwägen, wie viele Möglichkeiten man auf politischer Seite hat, eine gewisse «Lebendigkeit» des Stadtzentrums langfristig zu sichern. ()