Burrell zeigte seine rockige Seite

Sie würden sich freuen, einen der besten Schweizer Songwriter begrüssen zu dürfen, erklärte der Verein Szene Kloten am Donnerstagabend in seinem Stammhaus Bücheler-Hus. Gemeint war der Musiker Reto Burrell, der mit seiner Band ein knapp zweistündiges Konzert im Rahmen seiner neuer CD «Side A & B» gab, die seit dem 17. Februar auf dem Markt ist.

Der Name seiner zehnten Platte mit 14 Tracks bezieht sich auf die zwei Seiten der Aufnahmen. Betrachtet man sein Werk als Schallplatte, dann fällt die Seite A mit Burrells dreiköpfiger Band, die das Klotener Publikum zu hören bekam, deutlich rockiger aus. Die B-Seite zeigt akustische Lieder und Burrell von der ruhigeren Seite. «Es ist auch eine Jubiläums-CD. Ich bin nun seit 20 Jahren als Musiker unterwegs», sagte Burrell.

Lebensmut und Trennungsschmerz

Der Abend war somit auch geprägt von stimmungsvoller, positiver Rockmusik, coolen Gitarrenklängen und Burrells ausdrucksstarker melodischer Stimme. «I Hate Goodbyes» und «Swimming in the Stars» waren in klassischer Wohlfühlrocktradition gehalten, schnellere Tracks wie «Shake It» und «Ticket to Fly» präsentierten auch ein paar zügige Gitarrensolos. «Chasing the Wild» sei das Lieblingslied seines Vaters, erzählte Burrell. «Das ist im Prinzip ein Aufbruchslied im Sinn von: Komm, geh einfach in die Wildnis hinaus. Es geht darum, Mut zu haben, nicht alles zu planen», sagte er nach dem Konzert.

Entspannt erklang das Lied «Red, Red Wine Pt.2», das während einer Trennungszeit entstanden ist. «Ich kochte an einem Abend alleine zu Hause, aber trank Wein für zwei», erzählte er dem Publikum. Da es aber bereits ein sehr berühmtes Lied über Roten Wein von UB40 – ein Cover von Neil Diamond – gebe, «beschloss ich kurzerhand, es «Part 2» zu nennen, als eine Art Fortsetzung.»

Besonders ausdrucksstark klang Burrells Stimme beim Lied «How Many Doubts?». Er nennt es den Scheidungssong, der viele Überarbeitungen erfahren hat. «Angefangen hat der Song im Frust, dann kam die Wut, und dann ging es in der Lösung weiter – ich habe also den Text etliche Male umgeändert.» Herausgekommen ist ein melancholisch schönes Stück. «Es sollte kein Niedermach-Song gegen irgendjemanden sein.»

Jüngster Fan unter Erwachsenen

Auch Songs von anderen CD’s erklangen, darunter «Everybody’s Sneaking Around», «Suitcase» oder «Don’t break my Heart». Das Publikum quittierte jeden Song mit lautem Applaus. Der jüngste unter den Zuschauern war Kim (7) aus Birmensdorf, der mit seiner Familie gekommen war und ein grosser Fan von Reto Burrell ist. «Ich habe ihn schon einmal live gesehen, in der Innenschweiz», sagte Kim. An diesem Abend kam er zudem zu einem Selfie mit dem Sänger und einem Autogramm. Burrell fragte auch während des Konzerts nach, warum Kim denn so lange aufbleiben dürfe. «Ferien» war Kims Antwort.

Auch ältere Besucher schätzten Burrells publikumsnahe Art, seine «mitreissende Musik und die Stimmung, die er erzeugt», wie eine Kloterin sagte. Sie war auch nicht die einzige, die sich nach dem Konzert eine handsignierte CD kaufte.

(Zürcher Unterländer)