Dättlikon droht mit Rekursgegen die neue Postautolinie

Im unteren Tösstal hängt der Haussegen schief. Rorbas und Freienstein-Teufen würden gerne mit einer neuen Buslinie via Dättlikon nach Pfungen wieder besser an Winterthur angebunden werden. Doch nun stellt sich das kleine Dättlikon quer.

Der Gemeinderat droht in einer aktuellen Mittelung gar damit, nötigenfalls gegen das Vorhaben zu rekurrieren.Die Exekutive begründet ihre drastische Haltung mit einer Bevölkerungsumfrage. Diese wurde in den letzten Wochen durchgeführt. Das Resultat: 51,3 Prozent der per Flugblatt befragten Bewohner stellen sich gegen die neue Buslinie.

Für den Gemeinderat ist das knappe Resultat in der 650-Seelen-Gemeinde Grund genug, beim Zürcher Verkehrsverbund das offizielle Fahrplanbegehren zu stellen, den neuen Kurs 529 Rorbas-Freienstein-Dättlikon-Pfungen nicht einzuführen. «Verfolgt Postauto Schweiz AG das Projekt widererwarten weiter, so wird das Unternehmen aufgefordert, in der Gemeinde Dättlikon eine Informationsveranstaltung durchzuführen», heisst es in der Mitteilung des Gemeinderats weiter.

Nicht eingeladen

Letztere Forderung hat den Hintergrund, dass es vor einigen Wochen eine Informationsveranstaltung in Freienstein-Teufen gab, zu der weder der Dättliker Gemeinderat noch die Bevölkerung eingeladen worden waren.

Die Gründe für das Ablehnen des neuen Postautos sind laut dem Dättliker Gemeindepräsidenten Jürg Allenspach vielfältig. «Eine Mehrheit der Bevölkerung empfindet die heute bestehenden Verbindungen Richtung Pfungen und Neftenbach als besser», erklärt er. Vor allem ältere Personen schätzten heute die direkte Busverbindung nach Neftenbach. Nach Einführung der neuen Linie würde diese wegfallen und die Reisenden müssten in Pfungen umsteigen.

Andere Bewohner Dättlikons würden sich laut dem Gemeindepräsidenten an den erhöhten Busfrequenzen durch das kleine Dörfchen stören, die der neue Kurs mit sich bringen würde. Dass die Gemeinde für den Fall einer Einführung des Kurses rechtliche Schritte ankündigt, bezeichnet Allenspach als «Standardvorgehen». Dättlikon müsse sich alle Möglichkeiten offenhalten.

Weitere Gespräche nötig

In Freienstein-Teufen nimmt man die Haltung der kleinen Nachbargemeinde «zur Kenntnis», wie es Gemeindepräsident Oliver Müller ausdrückt. In seiner Gemeinde haben sich in einer Bevölkerungsumfrage rund zwei Drittel der Stimmberechtigten hinter das neue Postauto gestellt. Auch in Rorbas steht der Gemeinderat der neuen Buslinie positiv gegenüber.

Der Gemeinderat von Freienstein-Teufen möchte das Vorhaben deshalb weiterverfolgen. Dass die Nachbargemeinde Dättlikon das äusserst knappe Resultat als klares Nein interpretiert, bezeichnet Müller als «sehr extrem». «Wir werden sicher noch einmal miteinander Gespräche führen», kündigt er an.

Dass man die Dättliker vielleicht zu wenig in die Planung eingebunden habe, verneint Müller. «Wir haben von Anfang an mit allen geredet. Lediglich bei der Informationsveranstaltung haben wir vielleicht einen Fehler gemacht» sagt er. Der Dättliker Gemeinderat stand anfangs der neuen Buslinie tatsächlich positiv gegenüber. Erst nach der Bevölkerungsumfrage schwenkte er um.

Neue Linie ist beantragt

Für Müller jedenfalls ist das Projekt nach dem Dättliker Nein auf jeden Fall noch nicht gestorben. «Zählt man die Bevölkerung von Rorbas, Freienstein-Teufen und Dättlikon zusammen, so ist noch immer eine grosse Mehrheit für das Projekt», erklärt er. Für die Gemeinde Freienstein-Teufen gehe es nun vor allem darum, mit Postauto abzuklären, welche baulichen Massnahmen es auf der schmalen Strecke zwischen Freienstein und Dättlikon brauche, damit sich die Busse und der landwirtschaftliche Verkehr nicht ins Gehege kommen.

«Sollten teure Lichtsignalanlagen oder Schranken notwendig sein, so würden auch wir uns von dem Projekt abwenden», erklärt Müller. Seiner Behörde schwebt eher eine Lösung mit einfachen Ausweichstellen im Bereich von bereits bestehenden Verzweigungen vor.

Die neue Buslinie jedenfalls ist von der Firma Postauto beim Zürcher Verkehrsverbund beantragt worden. Ob sie eingeführt wird, entscheidet am Ende der Verkehrsrat. Frühestens in Betrieb ginge der neue Postautokurs mit dem Fahrplan 2018/2019. (Zürcher Regionalzeitungen)