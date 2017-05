Das Bülacher Jahr in Zahlen ausgedrückt

Jedes Frühjahr veröffentlicht die Stadt Bülach ihren Geschäftsbericht; so tat sie es auch am Dienstag. Und wie jedes Jahr liefert sie in einer Beilage zum Bericht die Zahlen aus den unterschiedlichen Geschäftsfeldern. Den aufgeführten Tabellen lassen sich mal mehr mal weniger wichtige Kennzahlen entnehmen. Es lässt sich etwa feststellen, dass die Zahl der Hallenbadeintritte seit 2013 jedes Jahr etwas abgenommen hat – oder dass 2016 eines der seltenen Jahre ist, in denen die Zahl der Katholiken in Bülach rückläufig war.

Freilich: Mit knapp 20 000 Einwohnern lassen sich aus innerstädtischen Statistiken von zwei bis drei Jahren noch keine Tendenzen oder Entwicklungen ableiten. Und doch kommt es nicht von ungefähr, wenn der Mensch die Welt, die ihn umgibt, allzu gern in absolute Zahlen fasst. Wer weiss den schon auf Anhieb, wie viele Hunde in der Bezirkshauptstadt registriert sind? Wie oft die Feuerwehr ausrückt? Wie viele Schüsse auf der Schiessanlage abgegeben werden? Oder wie viele Tonnen Altpapier so anfallen?

Wachstum und Investitionen

In einem gemeinsam unterzeichneten Vorwort des Geschäftsberichts resümieren Stadtpräsident Mark Eberli und Verwaltungschef Christian Mühlethaler das vergangene Jahr; grosse neue Erkenntnisse liefern sie dabei nicht. Bülachs Politik und Zahlen waren auch 2016 geprägt von anhaltendem ­— und mit dem Norden grösstenteils noch bevorstehendem — Wachstum. Bis 2040 sollen bis zu 9000 Einwohner hinzukommen; damit würde die Stadt die heutige Grösse von Zug oder Yverdon-les-Bains erreichen.

Dass man deshalb «in die Zukunft investiert», wie sich die beiden Herren im Vorwort ausdrücken, das zeigt sich schon allein in der Invesitionsrechnung: Seit 2014 bewegen sich die Nettoinvestitionen von Bülach jeweils über dem Wert von 15 Millionen Franken, die man gemäss Finanzplan im Schnitt pro Jahr im Verwaltungsvermögen investieren möchte, Stichwort: Investitionsplafond. Nach einem vorläufigen Rekordwert von 2015 (29,8 Millionen Franken) weist das Jahr 2016 immerhin noch 24,4 Millionen aus – und mit dem Asylzentrum Müliweg und dem Zentralen Verwaltungsgebäude stehen weitere Bauvorhaben in der politischen Pipeline.

Aus den Geschäftsfeldern

Wer die Regio-Hauptstadt mal über die Zahlen kennenlernen will, dem bietet die Statistikbeilage zum Geschäftsbericht einen durchaus informativen Querschnitt durch das, was Politik und Verwaltung beschäftigt. Im 75-seitigen Bericht selbst wird auch heuer jeder der städtischen Abteilungen (Geschäftsfelder genannt) Platz eingeräumt, um über ihre jeweiligen Highlights zu berichten.

So sind der Stadtpolizei etwa die Wiederbelebung des Schülerverkehrsgartens ein paar Zeilen wert, für das Geschäftsfeld Familie und Jugend rückten Umbau und Umzug des Jugendtreffs an die Feldstrasse in den Fokus und die zehn Seiten zum Geschäftsfeld Bildung behandeln heuer vorwiegend Um- und Ausbauten sowie Sanierungen an Schulhäusern.

Polizeieinsätze

Die Stadtpolizei Bülach hält im Geschäftsbericht unter anderem fest, dass sie 2016 insgesamt 119 mal wegen Häuslicher Gewalt und Streitereien in Wohnungen hat ausrücken müssen; gegenüber 2015 sind das ein Drittel mehr Fälle. Auch die Einsätze wegen Körperverletzung, Tätlichkeiten und Suizid haben gegenüber 2015 zugenommen, von 63 auf 76 Fälle. Abgenommen haben hingegen die Einsätze bei schweren Unfällen, nämlich von 151 auf 121. Ebenfalls deutlich seltener hatte die Stadtpolizei Verstösse gegen das Abfallgesetz (noch 17 statt 56) und die Tierschutzbestimmungen (noch 14 statt 50) zu behandeln. Die Zahl der in der Stadt registrierten Hunde hat sich nur marginal verändert, von 660 auf 657.

2016 hat die Stadtpolizei bei 106 Geschwindigkeitskontrollen knapp 20 000 Fahrzeuge kontrolliert und dabei eine Übertretungsquote von 8 Prozent festgestellt (also rund 1600 Lenker). Diese Quote schwankt jeweils deutlich: 2015 lag sie bei 11 %, 2014 bei 6,2%.

Feuerwehreinsätze

Die Feuerwehr von Bülach hat im vergangenen Jahr 128 Einsätze geleistet. Das waren unter dem Strich 14 mehr als im Vorjahr. Dabei ist die Anzahl der Brandbekämpfungen seit Jahren eine auffallend konstante Angelegenheit: 41 waren es 2016, in den Jahren davor standen 40 (2015), 41 (2014) und 37 (2013) in den Büchern. Etwas häufiger standen die Feuerwehrleute wegen Elementarereignissen (also Sturm, Hagel, Überschwemmung, aber auch Wasserrohrbruch etc.) im Einsatz: insgesamt 20 mal, gegenüber 15 Fällen im 2015 und 8 beziehungsweise 3 Fällen in den Jahren zuvor.

13 Einsätze fielen 2016 in die Kategorie Ölwehr (10 im Vorjahr), einer in die Kategorie Chemiewehr (keiner im Vorjahr). Technische Hilfeleistungen, das heisst etwa Einsätze bei Verkehrsunfällen, Tierrettungen und ähnliches, wurden 22 Mal erbracht (2015: 17 Einsätze). Die Zahl der Fehl- und Falschalarme schliesslich nahm von 13 auf 16 leicht zu. Unter «Verschiedenes» waren 6 Einsätze gelistet.

Weniger Katholiken

In Bülach hat 2016 sowohl die Zahl der Protestanten wie auch die Zahl der Katholiken abgenommen. Noch 5721 Personen (oder 29,4 %) gaben an, der evangelisch-reformierten Kirche anzugehören. Zur römisch-katholischen Kirche gehören 5065 (oder 26,1 %). Über mehrere Jahre betrachtet nimmt aufgrund der Zuwanderung die Zahl der Katholiken tendenziell eher zu. Der Prozentsatz der Bülacher Bevölkerung, die keiner staatlich anerkannten Glaubensgemeinschaft angehört, steigt eben-falls. 2015 fielen 8300 Personen (oder 43,1 Prozent) in die Kategorie «andere oder ohne Religion».

Mehr Schüsse

Die Schiessvereine haben weniger, das Militär dafür mehr auf Bülachs Schiessanlage geschossen. Die Schusszahlen auf der 300-Meter-Anlage haben bei den Vereinen 2016 gegenüber dem Vorjahr um knapp 14 Prozent abgenommen und 102 612 betragen. Beim Militär hat es eine Zunahme um 54 Prozent auf 103 594 gegeben. Damit sind im 300-Meter-Stand total 206 206 Schüsse abgegeben worden, was eine Zunahme von fast 11 Prozent bedeutet (2015: 186 352). Die Schusszahlen 25-Meter beim Militär sind auf 31 764 geschnellt, was einer markanten Zunahme von 318 Prozent entspricht.

Weniger Badegäste

Sowohl das Hallenbad wie auch das Freibad der Stadt Bülach haben 2016 weniger Eintritte verzeichnet. Was das Freibad angeht, so wurden 2016 insgesamt noch 61 887 Eintritte verbucht. Das liegt zwar deutlich hinter dem Rekordjahr 2015 mit 80 404 Eintritten, im Vergleich zu anderne Jahren aber durchaus im Rahmen. Das Hallenbad verzeichnet derweil seit 2013 rückläufige Eintrittszahlen und unterschritt 2016 erstmals seit über 10 Jahren wieder die Marke von 100 000 Eintritten (99 082). Die Eintrittszahlen der Kunsteisbahn (ohne Hockey) liegen mit 44 840 etwas tiefer als im Vorjahr (46 225).

Mehr Abfall

Mehr Einwohner produzieren mehr Abfall. Hatte Bülach 2015 noch 3717 Tonnen Kehricht ausgewiesen, kletterte der Wert 2016 auf 3863 Tonnen; das entspricht knapp 200 Kilogramm pro Kopf. Allerdings ist im Total auch der Gewerbekehricht mit eingerechnet. An Altglas fielen im vergangenen Jahr 573 Tonnen an (Vorjahr: 566 Tonnen), an Karten 405 Tonnen (380 Tonnen) und an Grüngut 2403 Tonnen (2170 Tonnen). Die addierte Altstoffmenge von Altmetall, Aluminium und Weissblech stieg von 96 auf 113 Tonnen an. Einzig die Menge an Altpapier fiel mit 889 Tonnen niedriger aus als im Vorjahr (906 Tonnen).

Weniger Bewilligungen

2016 hat der Ausschuss Bau und Infrastruktur in Bülach 135 Baubewilligungen erteilt, deutlich weniger als im Vorjahr (156). Allerdings war es vor allem die Kategorie der öffentlichen Bauten, die die Differenz ausmachte (3 statt 22). Die Zahl der Bewilligungen für Mehrfamilienhäuser stieg hingegen von 26 auf 41 an. Für Wohn- und Geschäftshäuser gab es 3 Bewilligungen (Vorjahr: 1), für Fabrik- und Gewerbebauten 1 (Vorjahr: 2). Einfamilienhäuser wurden im 2016 total 2 genehmigt (Vorjahr: 3), für Kleinbauten, Parkplätze, Stützmauern und dergleichen, wurden 49 Bewilligungen ausgestellt (23 im Vorjahr).

