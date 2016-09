Das Dietliker Bahnhofsgebiet steht vor grundlegender Umgestaltung

Bald könnte es vorbei sein mit der Beschaulichkeit am Bahnhof Dietlikon. Denn Grosses kündigt sich an. Am Montagabend stellte der zuständige Gemeinderat Philipp Flach (SP) samt zwei Vertretern eines privaten Planungsbüros die neusten Überlegungen zu den baulichen Entwicklungsmöglichkeiten im Gebiet am Bahnhof vor. Die Ideen sollen bis Ende dieses Jahres in einen «Masterplan» einfliessen, erklärte Flach mehreren Dutzend interessierten Dietlikern im Fadachersaal.

Auslöser dieser neuerlichen Planungsaktivität erfolgt auch weil die Bundesbahnen in Dietlikon ohnehin grössere bauliche Anpassungen vorsehen. Für einen immer wahrscheinlicher werdenden neuen Brüttenertunnel bräuchte es eine Anfahrtsstrecke direkt vom Bahnhof Dietlikon, das nach Norden übers freie Feld in Richtung Bassersdorf abzweigen würde. Da das Gleis auf der Bahnhofseite angelegt würde, müsste das heutige Bahnhofsgebäude weichen.

Implenia erhält Exlusivrecht

Schon ab 2018 wird sich der Zugverkehr weiter verdichten, wodurch die Barrieren am nahen Bahnübergang nur noch ein paar Minuten pro Stunde geöffnet sein werden. Kommt das vierte Gleis tatsächlich, muss der Übergang durch eine Unterführung ersetzt werden. «Die SBB haben signalisiert, dass sie bereit wären Realersatz zu bieten», erklärte Gemeinderat Flach. Mindestens 15 Millionen Franken würde eine Unterführung kosten, wieviel davon die SBB und wieviel die Gemeinde übernehmen würde, sei noch nicht verhandelt worden.

Nicht direkt mit den Vorhaben der SBB verbunden sind nun weitere Vorhaben der Gemeinde auf dem benachbarten FaisswiesenAreal. Unterhalb des heutigen Bahnhofs, ennet der Gleise, wo sich momentan ein grosser Parkplatz ausbreitet, soll dereinst gebaut werden. Dieses Land der Gemeinde ist der Zentrumszone zugeteilt und würde sich für neue Nutzungen anbieten.

Nebst den vorgegebenen Bus- und Tram- sowie Glattalbahn-Endschlaufen würde gemäss Berechnungen des beauftragten Entwicklungsbüros je nach Gestaltungsvariante 4000 bis 5100 Quadratmeter bebaubares Gebiet übrig bleiben. Obschon sogar über 25 Meter hohe Hochhäuser denkbar wären, wolle man sich zunächst auf Bauten mit sechs bis sieben Geschosse konzentrieren.

Im Fokus des Gemeinderates steht als Hauptnutzer der ortsansässige Baugigant Implenia, der seinen neuen Hauptsitz von der Industrie hierher verlegen könnte. Diesem grössten Schweizer Baukonzern würde man ein exklusives Planungsrecht für ein Jahr zugestehen, falls am Ende kein Interesse von Implenia bestünde, rechnet der Dietliker Gemeinderat damit auch andere Investoren zu finden.

Mitbestimmung erwünscht

Auf dem Areal sollen aber nicht nur Büros, sondern auch Läden angesiedelt werden. Man sei auch mit der Migros in Kontakt, liess Flach durchblicken. Der Grossverteiler schaut sich offenbar nach einem neuen Standort für die alte und kleine Filiale im Quartier nebenan um. Parkplätze würden künftig wohl alle unter den Boden verlegt. Allein 150 Parkplätze wären für Badi und Pendler vorgesehen.

Der Dietliker Gemeinderat will das an sich nicht verbindliche Papier des Masterplans als grundsätzliches Planungsinstrument nun bis Ende dieses Jahres verabschieden. Bis zum 14. Oktober sind alle aufgerufen, sich mit Rückmeldungen und weiteren Ideen zur Zukunft dieses Areals schriftlich bei der Gemeinde zu melden (ruv@dietlikon.org). Die Dietliker können sich aber auch danach noch einbringen.

Einerseits muss ein Baurechtsvertrag zwischen Gemeinde und einem Investor und andererseits auch der zwingend erforderliche Gestaltungsplan von der Gemeindeversammlung bewilligt werden. Änderungen am Projekt könnten von Bürgerseite stets per Antrag an einer Versammlung vorgebracht werden. Falls alles wie in der ersten Präsentation aufgeführt abläuft, könnte ab anfangs 2020 schon gebaut werden. «Das ist allerdings sehr sportlich berechnet», räumt selbst Bauvorsteher Philipp Flach ein.

(Zürcher Unterländer)