Das Ende der Belair ist besiegelt

Von der Balair zur Belair

Lange Geschichte endet

Die Balair gab es bereits in den Anfangszeiten der Fliegerei, als Basler Luftverkehrs AG. Diese fusionierte 1931 mit der Zürcher Ad Astra Aero zur Swissair.

Die Balair wurde später neu gegründet und flog Chartereinsätze für die Swissair, aber auch für die UNO und das Rote Kreuz. 1995 endete der Betrieb der damaligen Balair CTA vorerst, 1997 wurde sie aber reaktiviert. Nun flog sie wieder als Balair und zwar exklusiv für den Glattbrugger Reisekonzern Hotelplan.



Infolge des Swissair-Groundings am 2. Oktober 2001 endete drei Tage danach auch die Zeit der Balair. Die von Hotelplan geleasten Boeing 757 wurden in die Auffanggesellschaft Belair mit Sitz in Glattbrugg überführt. Die Belair gehörte nun vollständig der Hotelplan und flog ab dem 3. November 2001 wieder an die Badestrände der Welt.



Sechs Jahre später begann eine Partnerschaft mit Air Berlin, welche über die Hotelplan-Airline den Eintritt in den Schweizer Markt fand. Für die Glattbrugger war die Partnerschaft eine Risikominimierung im härter werdenden Konkurrenzkampf über den Wolken. Die Deutschen übernahmen die Belair bis Ende 2009 komplett und integrierten sie in ihre Flotte. Die Langstreckenmaschinen Boeing 757 und 767 wurden ausgemustert, die Mittelstreckenflugzeuge Airbus A319 und A320 umgespritzt. Sie sind heute noch an der Schweizer Immatrikulation HB zu erkennen, das Schweizer Kreuz an der Heckflosse ist aber längst passé. Zudem werden Flüge ausserhalb der EU mit dem Belair Code 4T durchgeführt, beispielsweise nach Ägypten, aus verkehrsrechtlichen Gründen.



Nach etwas mehr als 15 Jahren endet die Geschichte der Belair nun vorerst wieder, wobei das Unternehmen schon seit Jahren kaum mehr unter dem eigenen Namen bei den Passagieren bekannt war. Da die 275 fliegenden Mitarbeitenden weiterhin Belair-Verträge haben, bleibt ein Teil der reichhaltigen Historie erhalten. Belair-Flüge oder Flugnummern wird es aber ab April nicht mehr geben.