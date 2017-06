Das Ende eines Kreisverkehrs

Ein Kreisverkehr ist ein elegantes Instrument – kein Warten an der Ampel, mehr Autos können den Verkehrsknoten passieren und es gibt weniger Stau. Diese Vorteile funktionieren aber nur bis zu einem gewissen Verkehrsaufkommen. Zieht man rechts und links ein Einkaufsgebiet mit Coop Megastore, Migros-Center und Baumärkten hoch, läuft man Gefahr, dass das Verkehrssystem verstopft.

In einer knappen halben Stunde ist das Grün entwurzelt und weg transportiert. Video: Michael Caplazi

Deshalb führte man 2005, als man über Bachenbülach und Bülach Süd eine Planungszone verhängt hat, die Debatte, ob man den Kreisel nicht doch zurückbauen und durch eine klassische Kreuzung ersetzen will ­– was nun auch geschieht. Dies namentlich im Zusammenhang mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen, das aufgrund der neuen publikumsintensiven Bauten in Simulationen berechnet worden war.

Noch bis Ende 2017

Der Kreisel wurde übrigens 1994 vom Kanton Zürich erstellt – zuvor hatte eine Kreuzung (ohne Lichtsignalanlage) bestanden. Seit rund einer Woche hat nun die bauliche Umsetzung davon begonnen: Die Phase zwei der Arbeiten an der Grenzstrasse. Auch um den Verkehr rechtzeigtig umleiten zu können, stand die Realisierung der Ifangstrasse bereits Ende 2016 auf der Baustellenagenda der Stadt Bülach (bis Mitte Dezemer).

Mit erstaunlicher Leichtigkeit kratzt der Bagger den Asphalt weg. Video: Michael Caplazi

Die Arbeiten an der Grenzstrasse, die letztlich eine Kapazitätssteigerung in Bülach Süd bringen sollen, werden gemäss Baudirektion bis Ende 2017 andauern. In einer ersten Phase waren seit Ende März erfolgten die Sanierungsarbeiten zwischen dem Kreisverkehr bei der Autobahnausfahrt Bülach Süd und der Einmündung der Grabenstrasse. (red)