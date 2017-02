Das Jubiläum wird in neuer Uniform gefeiert

Noch rund dreieinhalb Monate dauert es, bis in Rafz das grösste Fest des Jahres steigt. Die Musikgesellschaft Rafz feiert dann ihr 100-Jahr-Jubiläum und die Party soll dem Gewicht der Zahl ebenbürtig sein. Ein dreitägiges Fest für alle Altersklassen ist angesagt, und das Programm unter dem Titel «Jubila 100 Jahre Musica» mit vielen Musikgästen verspricht für jeden etwas.

Dieses Ziel verfolge man schliesslich selber, sagt Tanja Hoch, die Präsidentin der Musikgesellschaft Rafz: «Wir planen unser Repertoire jeweils so, damit sich Jung und Alt angesprochen fühlt. Wir spielen Moderneres, wie Michael Jackson, aber auch bekannte Melodien aus der Volksmusik sowie traditionelle Märsche.»

Aus Freude für Freude

Das entspricht auch dem Altersspektrum der Musikgesellschaft, wechles sich von 16- bis über 70-jährig bewegt. Das älteste Aktivmitglied ist 78 und seit 60 Jahren dabei. Das Musizieren im kollegialen Kreis sei für die momentan 40-köpfige Gruppe der Musikgesellschaft aber nur das eine, sagt Hoch, die selber seit 29 Jahren mit ihrem Eufonium dabei ist.

«Das andere an unserem Hobby ist, dass wir den Menschen mit Musik Freude bereiten können. Und das ist schön.» Dazu würden die Treffen der Bevölkerung an Musikfesten zählen, ebenso wie besondere Ständchen: «Zu 80. und weiteren runden Geburtstagen oder Hochzeitsjubiläen besuchen wir die Leute, ob im Altersheim oder zu Hause, und spielen für sie persönlich.» Das seien für alle Beteiligten jeweils bewegende Momente.

Rock and Roll und Schlager

Bewegend, feierlich, gesellig und vieles mehr soll es auch am Wochenende vom 9. bis 11. Juni rund um das Zentrum Tannewäg sein, dafür sorgt das 20-köpfige OK unter der Leitung von Alt-Nationalrat Hans Rutschmann.

Eröffnet wird das Festwochenende am Freitag mit einem Jubiläumsakt und der Präsentation der neuen Uniformen, welche die alten aus dem Jahr 1999 ablösen. «Die Uniformen werden farblich ganz anders aussehen als die bisherigen», sagt Tanja Hoch.

Die Ideen dazu besprach eine eigens hierfür gebildete Uniformkommission zuerst mit einem Hersteller. Anschliessend kürten die Mitglieder der Musikgesellschaft jene Uniform, die ihnen am besten gefiel. «Uns war es besonders wichtig, dass die Uniformen ein Schweizer Produkt sind und somit auch hier hergestellt werden.»

Nach der Eröffnung steht ein Abend lang Rock and Roll mit MG Grace & the Trio auf dem Programm. Der Samstag ist zuerst den langjährigen Musikerinnen und Musikern gewidmet: Dann wird die Tagung der Veteranenvereinigung des Zürcher Blasmusikverbandes langjährige Aktivmitglieder küren und die Verstorbenen ehren.

Auch Hoch erinnert sich noch mit Freude an ihre Ehrung 2013 in Eglisau, wo sie als kantonale Veteranin (25 Jahre im Verein) geehrt wurde. «Das ist ein Highlight in einem Musikerleben. Es war eine Wahnsinnskulisse mit 800 Leuten.» An der Tagung ist auch die Stadtmusik Kloten anwesend und übergibt die Veteranenfahne an die Musikgesellschaft Rafz. Schlagerfreunde kommen am Abend auf ihre Kosten mit Michelle Ryser, Stefan Roos und den Zillertaler Haderlumpen.

Schliesslich kommen am Sonntag 20 Vereine zum Musiktag Zürcher Unterland für ein grosses Fest zusammen. «Wir hoffen, dass die ganze Bevölkerung mitfeiert», sagt Tanja Hoch. Wer Historisches über die Musikgesellschaft Rafz herausfinden will, kann zudem ab 14. Mai im Rafzer Ortsmuseum die Sonderausstellung besichtigen. Dazu gehört auch ein Platzkonzert. (Zürcher Unterländer)