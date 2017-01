Das Ladensterben mitten im Einkaufsparadies geht weiter

Bülach Süd und Bachenbülach sind ein wahres Shoppingparadies, Immer mehr Läden und grosse Ketten zieht es in diese Ecke. Doch in einem kleinen Shopping Center scheint der Wurm drin zu sein. An der Feldstrasse 95 herrscht seit Jahren ein Ladensterben. Als erstes schloss im Herbst 2013 ein Matratzengeschäft seine Tore. Kurz darauf folgte Ochsner Sport, der damals grösste Mieter im Center. Rund ein halbes Jahr später gab der Babyfachmarkt Happy Babyworld auf.

Seit der Schliessung von Ochsner Sport seien kaum mehr Kunden ins Center gekommen. «Alle dachten, dass das ganze Center geschlossen habe, da die Schaufenster der Firma Ochsner Sport verhüllt waren», erklärte damals die Inhaberin von Happy Babyworld.

Letzter Mieter geht

Auch das Team des Einrichtungshauses Casa, dem letzten verbleibenden Laden an der Feldstrasse 95, blickte bereits damals sorgvoll in die Zukunft. Um vom tristen Anblick der vergitterten Ladenfronten abzulenken, haben die Casa-Mitarbeiterinnen Dekorationsgegenstände in der Eingangshalle verteilt. Dennoch hätten einige Besucher bereits am Center-Eingang wieder kehrt gemacht.

Nun sind die Befürchtunge eingetroffen. Das Einrichtungshaus schliesst am 26. Januar endgültig seine Türen. Einen Teil der Mitarbeiter könne man in der Filiale in Volketswil weiter beschäftigen, einem Teil habe man jedoch künden müssen, erklärt Casa-Regionalleiterin Daniela Triulzi.

Seit die anderen Läden zu gemacht haben, sei das Geschäft schleppender gelaufen. Die Laufkundschaft sei ausgeblieben. «Viele wussten gar nicht, dass es in diesem Gebäude noch ein Geschäft hat. Von Aussen deutet fast nichts daraufhin», führt Triulzi aus. Bis zum 26. Januar gewährt das Geschäft auf alle Artikel 70 Prozent Rabatt. «Wir müssen alles los werden. Wir haben noch Interieur-Artikel zu allen Jahreszeiten, Weihnachts- und Oster-Dekorationen, Lampen, Uhren oder Plaids und noch ein paar Möbel», erklärt Triulzi.

Pläne für Umnutzung

Wie es danach mit dem Center weitergeht, ist unklar. Beim Architekturbüro Oskar Meier fällt die Antwort dazu eher knapp aus. Zurzeit arbeite man an der Planung für eine Umnutzung der Gewerbeflächen an der Feldstrasse 95. Genaueres war gestern nicht zu erfahren. Man darf also gespannt sein. (Zürcher Unterländer)