Das Unterländer Neujahrsbaby heisst Nino

Spital Bülach Der Rummel war für die Eltern des ersten Babys des Jahres 2017 im Spital Bülach fast zu viel. Sie wollten nicht, dass ihr Name in der Zeitung genannt wird. Der kleine Nino dagegen, 2930 Gramm schwer und 51 cm gross, brachte das Fotoshooting mit dem ZU gestern gelassen hinter sich. Bruder Lauris, der vergangenes Jahr am 13. Januar auf die Welt gekommen war, weilte derweil bei seinen Grosseltern.Die Geburt des Unterländer Neujahrsbabys war kurz und problemlos. Nicht einmal vier Stunden, nachdem die Eltern im Spital Bülach eingetroffen waren, kam Nino zur Welt. Die Eltern hatten noch zu Hause Silvester gefeiert. «Meine Frau hat mir erst beim Dessert gesagt, dass die Wehen eingesetzt haben», erzählte der Vater. «Wir haben dann noch aufs Neue Jahr angestossen und sind erst um 1 Uhr ins Spital gefahren.» Und um 04.34 Uhr erblickte Nino auch schon das Licht der Welt.

Die dunklen Haare der Mutter

Eigentlich hatten die Eltern gehofft, dass der Kleine zum errechneten Geburtstermin am 9. Januar auf die Welt kommt, um dem Nejahrsbaby-Rummel zu entkommen. «Dann hätte er vielleicht auch noch an Gewicht zugelegt, 2930 Gramm sind doch etwas wenig, obwohl er gesund ist», sagte sein Vater. «Aber für den Kleinen ist es ein super Datum.»

Der Name Nino war der Favorit unter dreien, die am Ende noch im Rennen waren – definitiv dafür entschieden habe sich die Eltern aber erst, als sie das Neugeborenen-Formular ausfüllen mussten. Nino, der bereits mit wachen Augen in die Welt blickte, bekam von der Aufregung um seine Person nichts mit. «Er ist ein zufriedenes Baby, ganz die Mutter, vor allem wegen seiner dunklen Haare», sagte sein Vater. «Und zu Hause wartet Lauris, mit seinen blonden Haaren ganz der Vater», fügte die Mutter lachend hinzu.

(Zürcher Unterländer)