Das sind die neuen höchsten Opfiker

Die Wahl des «Bocks», also der drei leitenden Mitglieder des Stadtparlaments, ist für die nominierten Opfiker Politiker zur Kür geworden. Keinerlei Hinweise auf alte Feindseligkeiten oder offene Abrechnungen trübten am Montagabend den Ausgang der diesjährigen Konstituierung. «Das ist schön, es war nicht immer so», meint Ratssekretär Willi Bleiker, der die Konstante im stets wechselnden Ratsbüro darstellt. Seit Jahren sieht er die Opfiker Legislativpolitiker aus den Reihen des 36-köpfigen Parlaments im Jahresrhythmus kommen und gehen.

Der Neue gilt als umgänglich

Aktuell ist Ulrich Weidmann (SVP) neuer Gemeinderatspräsident und damit offiziell höchster Opfiker. Er wurde von allen an diesem Abend anwesenden Ratskollegen im Saal glanzvoll gewählt. Mit jeweils nur einer Stimme weniger sind im Anschluss an den neuen Präsidenten auch seine beiden Vize erkoren worden. Es sind dies Qëndres Sadriu von den Sozialdemokraten und Cirillo Pante von den Freisinnigen.

Das gute Wahlresultat aller drei Mitglieder der neuen Ratsleitung hänge wohl auch damit zusammen, dass der neue Präsident kein Hitzkopf oder Hardliner, sondern, im Gegenteil, ein umgänglicher, gutmütiger Politiker mit Vermittlungsqualitäten über die Parteigrenzen hinweg sei, war nach der Wahl zu vernehmen.

So durfte der Vorgänger und bisherige Ratspräsident Tobias Honold von den Grünliberalen sich wieder im Plenum an seinem angestammten Platz in den Reihen seiner Partei setzen. Allerdings habe er sich überlegt nach dem Jahr als höchster Opfiker quasi auf dem Höhepunkt sogar zurückzutreten. So weit kam es dann doch nicht und so verliess Honold das Podium mit den Worten: «Ich war gefordert im Amt. Verglichen mit anderen Parlamenten war es bei uns in Opfikon intensiv und oft auch kontrovers, aber meistens anständig.»

Der Appell des Abtretenden

Im Verlaufe des letzten Jahres hat er seine Ratskollegen an den Ratssitzungen im Singsaal des Schulhauses Lättenwiesen offensichtlich aus einer neuen Perspektive kennengelernt. Denn Honold richtet nämlich auch einen kleinen Appell an die Stadtpolitiker: «Die Ruhigen und Zurückhaltenden fordere ich auf, ihre Meinung klarer und deutlicher zu formulieren. Und den Hitzköpfen empfehle ich vor einer Wortmeldung einfach stets nochmals tief durchzuatmen.»

Appelle oder Ratschläge wollte sein Nachfolger am Tag seiner Wahl (noch) keine verteilen. Der ehemalige Embracher UBS-Investmentbanker Weidmann, der 2006 an seinen Arbeitsort Opfikon zog, und seit 2010 im Stadtparlament sitzt, genoss die Ehre auf dem bisherigen Höhepunkt seiner politischen Laufbahn angelangt zu sein. «Ich freue mich auf die nächsten Ratssitzungen mit euch.» (Zürcher Unterländer)