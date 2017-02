Dem Rausch des Eiskanals verfallen

Seit November vergangenen Jahres sitzt der in Regensdorf aufgewachsene Jean-Jacques Keller (29) am Steuer des Zweierbobs. Zuvor war er als Anschieber beim Bobteam Zweifel unter Vertrag. Gemeinsam mit Matthias Bürgi (30) aus Thalwil, der vor drei Monaten zum ersten Mal überhaupt im Sportschlitten sass, bildet er nun das Bobteam Keller.

Höhepunkt der Saison 2016/2017 war für Keller und Bürgi die Schweizer Meisterschaft in St. Moritz am 30. Dezember. Das gesetzte Ziel, unter die ersten zehn zu kommen, haben sie aber verpasst. Nach einem etwas misslungenen ersten Lauf lagen Keller und Bürgi auf dem 20. und letzten Zwischenrang.

Im zweiten Lauf schafften sie es mit einer sehr guten Leistung, noch sechs Plätze gut zu machen und erzielten den 14. Schlussrang. «Ich habe gemischte Gefühle, der erste Lauf war frustrierend, der zweite macht hingegen Mut», resümiert Keller, der sich nun eine dreimonatige Auszeit nimmt.

Von Teamkollegen zu Konkurrenten

Der Regensdorfer Justin Danso (24) ist ebenfalls dem Bobsport verfallen: Bis Ende letzten Jahres war er – wie zuvor auch Keller – Teil des Bobteams Zweifel. An der Schweizer Meisterschaft erzielte er mit dem Piloten Pascal Zweifel den guten dritten Platz unter den Junioren.

Während Danso und Keller vorher Teamkollegen waren, waren sie in St. Moritz Rivalen: «Es war schon ein bisschen komisch, gegeneinander anzutreten, doch ich habe mich sehr über den guten zweiten Lauf von Jean-Jacques und Matthias gefreut», räumt Danso ein. Keller hat sich gar nicht auf die Konkurrenzsituation geachtet: «Ich war mehr auf mich selber konzentriert und habe gar nicht darüber nachgedacht.»

Seit Januar diesen Jahres ist Danso auch Teil des Bob A-Teams von Pilot Billi Meyerhans, das letztes Wochenende im Weltcup am deutschen Königssee im Viererbob startete und als 24. von 29 Teams ins Ziel kam. Da der Regensdorfer noch eher neu in der Mannschaft ist, war er zwar an den Trainingsläufen, nicht aber am Rennen dabei.

Auch wenn die drei Freunde in unterschiedlichen Teams sind, verbringen sie viel gemeinsame Zeit: «Das Wintertraining ist richtig aufwendig, in der Schweiz gibt es nur in St. Moritz einen Eiskanal», weiss Keller. Das bedeutet, dass sie für die Fahrt in der Bahn samt Bob ins Engadin reisen, dort übernachten und auch von der Arbeit frei nehmen müssen. «Wir bezahlen den grössten Teil aus eigener Tasche, den Rest finanzieren wir über Sponsoren. Umso wichtiger werden diese nächstes Jahr, in dem wir noch stärker angreifen wollen und ein entsprechendes Budget für die Trainingssessions benötigen», erklärt Keller.

Doch nicht nur der finanzielle, sondern auch der zeitliche Aufwand für diese sportliche Leidenschaft ist gross. So fahren sie an einem Trainingstag auf der Bahn etwa zwei bis drei Mal herunter. «Das Fahren im Bob macht etwa 1 Prozent aus, die übrigen 99 Prozent sind Training, Aufwärmen, Bahnbegehung und so weiter », gibt Keller zu.

Grosse Ziele für die nächste Saison

Trotz des grossen Einsatzes sind die drei Männer begeistert von ihrem Sport: «Ich bin völlig angefixt. Mir sagt die Kombination aus Athletik, Tempo und Physik zu», schwärmt Keller. Danso geniesst das intensive Training: «Als Personaltrainer habe ich schon immer viel Zeit in Übungseinheiten gesteckt, doch jetzt habe ich ein Ziel, auf das ich hinarbeite.» Bürgi, der erst seit wenigen Monaten dabei ist, lebt einen Kindheitstraum: «Ich habe schon immer gerne Bobrennen am Fernseher geschaut, jetzt kann ich das selber machen.»

An Aufhören ist also nicht zu Denken – im Gegenteil: Jean-Jacques Keller und Matthias Bürgi möchten ihr Team vergrössern und sind auf der Suche nach einem weiteren Anschieber. Ihr Ziel für die nächste Saison ist, sich für den Europacup zu qualifizieren und die Top Ten an der Schweizer Meisterschaft zu erreichen. Justin Danso möchte am nächsten Weltcup nicht nur bei den Trainingsfahrten, sondern auch im Rennen mitfahren. (Zürcher Unterländer)