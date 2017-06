Den Politpuls der Bevölkerung erfühlen

«Mehr Kontrolle oder mehr Vertrauen?», «150 Stimmbürger oder 36 Parlamentarier?». Mit solch markigen Sprüchen wird auf zahlreichen Plakaten in Wallisellen derzeit auf eine Informationsveranstaltung vom kommenden Montag, 26. Juni, hingewiesen. An diesem Abend werden Gemeinderat und Schulpflege als Erstes einen Grundlagenbericht vorstellen. Darin werden die verschiedenen Aspekte der Versammlungs- und Parlamentsgemeinde vorgestellt. Ausserdem wird Politologe Andreas Ladner das Thema Gemeindeversammlungs- oder Parlamentsdemokratie mit einem Blick über die Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinaus beleuchten. Erklärtes Ziel der Veranstalter ist es, dass die interessierte Bevölkerung einen Einblick in die künftigen Organisationsmöglichkeiten sowie Antworten auf offene Fragen erhält.Die zweite Veranstaltung ist für den 2. September geplant. Dann sind alle Bevölkerungsgruppen an einen Mitwirkungsanlass eingeladen, an dem gemeinsam die Vorteile und Nachteile der Parlamentsorganisation abzuwägen und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten zu erarbeiten sind.

Zwei Initiativen als Auslöser

Hintergrund der geplanten Reorganisation sind zwei Vorstösse. Im Sommer 2016 wurden zwei Initiativen eingereicht. Der erste Vorstoss, lanciert von Werner Meier, verlangt die Bildung einer Einheitsgemeinde. So sollten Schulgemeinde und Politische Gemeinde miteinander fusionieren. Diese Form wurde beispielsweise 2006 in Bassersdorf eingeführt. Die zweite Initiative, lanciert von Tobias Hofstetter, beinhaltet neben der Einheits­ge­meinde die zusätzliche Prüfung zur Einführung eines Parlaments. Im Unterland verfügen einzig Bülach, Kloten und Opfikon über ein Stadtparlament (siehe Kasten).

Abgeleitet von der Ausgangslage mit den beiden Initiativen haben Gemeinderat und Schulpflege eine Arbeitsgruppe gegründet. Diese wird gemeinsam von Gemeindepräsident Bernhard Krismer und Schulpräsidentin Anita Bruggmann geleitet und besteht aus je drei Mitgliedern von Schulpflege sowie Gemeinderat und Verwaltung. Als externe Begleiter wirken zudem Peter Schlumpf und Fabian Regenscheit von der Inoversum AG.

Urnengang im März 2018

Ob die eine oder andere Regierungsform die richtige für Wallisellen ist, wird sich am 4. März 2018 weisen. Dann findet eine Grundsatzabstimmung zur zukünftigen Gemeindeorganisation statt. Für Gemeindepräsident Bernhard Krimser haben beide Formen Vor- und Nachteile. «Die Regierungsform ist allerdings nur zweitrangig. Entscheidend sind die Personen», sagt er. Er selbst wird die Umwandlung nicht mittragen, da er 2018 bei den Erneuerungswahlen nicht mehr antritt. (Zürcher Unterländer)